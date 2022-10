Cayeron los acusados, uno menor de edad, de asaltar a los tiros a ciclistas en Parque Pereyra

Luego de que trascendiera el dramático video de una joven platense escapando de delincuentes que le quisieron robar su bicicleta en Parque Pereyra Iraola, en las últimas los acusados finalmente fueron aprehendidos. Los acusados son dos jóvenes de 17 y 19 años quienes, el día sábado y del interior de su vivienda, le habrían sustraído el arma reglamentaria a un miembro de la fuerza.

A partir de datos aportados por diferentes víctimas a las que asaltaron, los investigadores lograron identificar a los sujetos y allanaron un domicilio del partido de Berazategui.

Como resultado del operativo se logró la aprehensión de los sospechosos quienes quedaron a disposición de la Justicia y se incautó una pistola marca Bersa, modelo ultra mini calibre 9 milímetros, con dos cargadores completos.

Tal como había informado EL DIA, el violento hecho ocurrió el último martes y los delincuentes no dudaron en disparar para amedrentarla, siendo otra vez el principal pulmón verde de la Región escenario de un lamentable episodio de inseguridad.

"Da miedo volver a salir en bici": duro relato de la platense que escapó

En diálogo con EL DIA, la joven contó que la dramática secuencia ocurrió "ayer a las 11.15". "Decidí salir a andar en bicicleta, lo estoy haciendo a diario. Hace poco me la compré, entonces comencé a andar. Es una mountain bike de gama media", dijo.

Acerca de los ladrones de bicicleta, afirmó que "ellos se dan cuenta" del rodado que quiere. "Igual hoy cualquier bicicleta menos de 30 mil pesos no baja", afirmó.

Según recordó de ese momento de desesperación, "fui hasta la Estación Pereyra y se me dio por entrar al Parque. Ingresé por el sendero principal y cuando llego me encuentro con la división de dos senderos: uno iba a la Virgen robada y otro al Árbol de Cristal. Llegué a la virgen robada, saqué fotos y escuché disparo, como está la Escuela (Vucetich) cerca interpreté que venía de ese lado".

"Empecé el retorno, me crucé don dos chicos de 17 a 19 años como mucho. Venían caminando con una bicicleta al costado. Yo seguí caminando con la bici al lado. Habrá sido cuestión de 35 segundos que empiezo a grabar. Me dice algo el muchacho, me dice: 'Bajate y dame la bici'".

"Pensé que me iba a pedir fuego o un cigarrillo. Cuando me dijo eso empecé a pedalear y le grité 'tomatelás'. Ahí dispararon, para ver si me asustaba, si me caía, si dejaba la bicicleta. Lo único que pensé es en salir de ahí. Me podían hacer cualquier cosa y ahí no me iba a encontrar nadie", recordó.