VIDEO. "Da miedo volver a salir en bici": duro relato de la platense que escapó de ladrones en el Parque Pereyra

La ciclista platense que ayer logró escapar de dos delincuentes armados que intentaron robarle el rodado en un sendero del Parque Pereyra y lanzaron tiros para amedrentarla, brindó hoy un dramático relato de los hechos. Con el susto todavía a flor de piel, manifestó: "Tengo miedo de volver a salir con la bici".

En diálogo con EL DIA, la joven contó que la dramática secuencia ocurrió "ayer a las 11.15". "Decidí salir a andar en bicicleta, lo estoy haciendo a diario. Hace poco me la compré, entonces comencé a andar. Es una mountain bike de gama media", dijo.

Acerca de los ladrones de bicicleta, afirmó que "ellos se dan cuenta" del rodado que quiere. "Igual hoy cualquier bicicleta menos de 30 mil pesos no baja", afirmó.

Según recordó de ese momento de desesperación, "fui hasta la Estación Pereyra y se me dio por entrar al Parque. Ingresé por el sendero principal y cuando llego me encuentro con la división de dos senderos: uno iba a la Virgen robada y otro al Árbol de Cristal. Llegué a la virgen robada, saqué fotos y escuché disparo, como está la Escuela (Vucetich) cerca interpreté que venía de ese lado".

"Empecé el retorno, me crucé don dos chicos de 17 a 19 años como mucho. Venían caminando con una bicicleta al costado. Yo seguí caminando con la bici al lado. Habrá sido cuestión de 35 segundos que empiezo a grabar. Me dice algo el muchacho, me dice: 'Bajate y dame la bici'".

"Pensé que me iba a pedir fuego o un cigarrillo. Cuando me dijo eso empecé a pedalear y le grité 'tomatelás'. Ahí dispararon, para ver si me asustaba, si me caía, si dejaba la bicicleta. Lo único que pensé es en salir de ahí. Me podían hacer cualquier cosa y ahí no me iba a encontrar nadie", recordó.

La ciclista aseguró que la secuencia y el susto finalizaron "cuando llego a Estación Pereyra". "Ahí me encuentro a un ciclista caminando con el casco en la mano y me dice que le robaron su bicicleta. La bici que ellos llevaban era la que le robaron a él", lamentó.

"Lo único que pensé es que tengo que llegar a mi casa. Como sea. Cuando uno baja un poco, digo: 'Cómo hice para salir a la velocidad que salí, esquivar pozos, ramas. No caigo en lo que pasó. No pienso en salir de nuevo con la bicicleta", reflexionó sobre el terrible momento que le tocó vivir.