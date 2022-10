Por culpa de la inseguridad: se mudó hace 2 meses y ya piensa en irse

Después de una intensa búsqueda de una vivienda con parque, un gasista de 52 años logró alquilar una propiedad en Gonnet con esa característica hace dos meses y medio.

Pero esa alegría a causa de la tranquilidad que había encontrado, mutó a incertidumbre por el escruche que sufrió el pasado fin de semana. Al punto que ahora -según admitió ante este diario- se replantea si seguirá o no residiendo en ese domicilio, situado en 479 entre 27 y 28.

Este nuevo caso de inseguridad en la zona norte platense trascendió ayer, aunque fue cometido en los primeros minutos de la madrugada del sábado.

Pese a que una cámara de seguridad de esa cuadra filmó a los dos delincuentes que llegaron en un auto Fiat Duna de color gris, por el momento permanecen prófugos. El damnificado, Juan Asturi, radicó la denuncia por el episodio en la comisaría décima.

“CREO QUE MARCARON LA CASA”

Ayer a la tarde, cuando EL DIA fue a la vivienda donde ocurrió el ilícito, Asturi conservaba el desánimo y, al mismo tiempo, sostenía una presunción: “Creo que (los delincuentes) me marcaron la casa para entrarme a robar”.

Explicó al respecto que “esa noche salí de acá a las 23 del viernes y por lo que muestra la grabación de una cámara de seguridad, a la 1.46 del sábado llegaron dos tipos en un Fiat Duna gris”.

“Uno se bajó, violentó el candado del portón del frente y se metió en la casa. El cómplice, en cambio, maniobró para dar vuelta el coche y lo estacionó de culata frente a mi vivienda”, reveló, dejando entrever que la maniobra pareció ser parte de una estrategia previamente urdida.

Asimismo, conjeturó sobre una circunstancia que entiende que obró en favor de los planes de esos escruchantes.

En tal sentido, citó: “Siempre tengo mi auto dentro del parque o bien frente al portón de entrada. Es posible que me hayan visto cuando me iba, o bien que simplemente se hayan percatado al pasar que si no estaba el coches es porque yo había salido y que en la casa no quedaba nadie”.

Asturi luego detalló el panorama con el que se enfrentó apenas regresó a su domicilio: “Llegué a las 4 de la mañana (del sábado) y me resultó sospechoso que el candado del portón estaba forzado”.

“Primero supuse que a lo mejor habrían querido entrar y todo había quedado en un intento. Pero, ni bien entré a casa, comprobé lo que realmente sucedió. Estaban todo desordenado, con cajones de muebles y otros objetos desparramados por el piso”, mencionó después.

“SE QUEDARON 10 MINUTOS”

El damnificado por este escruche precisó, en base a lo reflejado por la filmación de una cámara de seguridad, que “en casa estuvo robando uno de estos dos delincuentes. El otro se quedó en el Fiat Duna”.

También el video le permitió saber que, entre que llegó el auto con ambos ladrones hasta que se fueron tras consumar el robo, “se quedaron 10 minutos”.

En ese lapso, detalló: “Me sustrajeron unos 100.000 pesos, una costosa cámara para hacer endoscopías en cañerías, un martillo demoledor que de comprarlo nuevo cuesta 150.000 pesos, una amoladora y una desmalezadora”.

Asturi recordó que antes de salir de su casa esa noche dejó las luces encendidas, como para dar la sensación de que en la vivienda había gente. Pero la estrategia esta vez no funcionó.

“Robaron igual con las luces encendidas, no les importó nada”, expresó indignado.

En tanto, reconoció sentir “una impotencia tremenda”, aunque simultáneamente reflexionó que “no queda otra que seguir dándole para adelante”.

“ESPERO QUE LA POLICÍA LOS AGARRE”

Con todo, tiene depositada la expectativa en que los autores de este escruche sean localizados y arrestados como consecuencia de una investigación que está en pleno desarrollo.

“Espero ahora que la Policía los agarre. Radiqué la denuncia en la comisaría décima y entregué a los oficiales 12 fotos de capturas del video donde se ve a los dos delincuentes y al Fiat Duna con el que vinieron y se fueron”, reflejó.

La desazón por la invasión a la intimidad de su vivienda y los importantes perjuicios económicos ocasionados por este hecho de inseguridad, lo impulsaron en estos días a evaluar “si seguiré alquilando acá o me voy al terreno en que estoy construyendo mi casa en Los Hornos”.