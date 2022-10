Carrascosa se “aflojó” en una carta para María Marta

Hoy se cumplen 20 años del crimen de María Marta García Belsunce en el country Carmel. Por el hecho se realizaron tres juicios, el último lo ubica a Nicolás Pachelo en el banquillo de los acusados, donde también estuvo su esposo, Carlos Carrascosa, quien finalmente quedó absuelto.

En este contexto es que el viudo, que sigue de cerca el debate oral para saber quién mató a su esposa, le escribió una sentida carta donde le habla sobre lo que ocurrió durante todos estos años.

Vale recordar que Carrascosa fue condenado por el crimen de su pareja y, después de siete años en la cárcel, un juez determinó su absolución por falta de pruebas. El mismo fallo ordenó el inicio de un nuevo juicio contra Nicolás Pachelo y los dos guardias de seguridad del barrio privado, José Ortiz y Norberto Glennon, acusados de asesinato en contexto de robo.

Los jueces a cargo de la actual instancia de investigación son Federico Ecke, Osvaldo Rossi y Esteban Andrejín, del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 de San Isidro. El próximo lunes 31 de octubre, las partes darán sus alegatos y luego se resolverá la fecha para el veredicto final.

“He llevado 20 años peleando por saber quién te sacó de mi vida. Éramos tan felices en nuestro nido, y hoy sigo peleando por saber la verdad. No fueron años fáciles, te imaginarás. Llevar esa carga de ser tu asesino fue horrible: siete años privado de la libertad es algo que nunca imaginé. Y si algo me mantuvo en pie es el saber la verdad”, comenzó Carlos Carrascosa.

Luego, expresó: “Tuve un gran apoyo de todos los que nos conocen bien, y de muchos que nos fueron conociendo por el camino. Tanto mis compañeros de cárcel como los que me cuidaban, creyeron en mí y ni qué hablar de todos aquellos que nos conocían de chicos”.

Tras mencionar a los seres queridos a los que se refiere, consideró que “seguro fue obra tuya de mandarme a los ángeles Jor y Malu”, en referencia a la mujer que se unió a una periodista para investigar el caso y que lo ayudó a recibir la absolución.

El viudo le escribió a su compañera de vida que todo esto le dio la fuerza para llegar a recibir la sentencia que recibirán quienes hoy se encuentran en el banco de acusados. “Mi misión la cumplí: llegar al juicio y escuchar todas las voces”, continuó.

“Qué menos puedo hacer por vos, mi compañera, amante y confidente. Me acuerdo cuando unos días antes de casarnos me dijiste de tu miedo al matrimonio y yo te dije: ‘Tranquila, yo te voy a hacer feliz’. Y estoy seguro de que lo logré. Qué mujer excepcional eras. No hay palabras para explicarlo y así, de golpe, en un minuto desapareciste de mi vida… Ya pronto nos volveremos a encontrar. Un TE QUIERO enorme”, finalizó.