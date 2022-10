En apenas un mes y medio: tres asaltos violentos en 27 entre 75 y 76

En una cuadra del barrio Altos de San Lorenzo, más precisamente en 27 entre 75 y 76, la inseguridad se ensañó con sus vecinos y los mantiene en constante preocupación.

No es para menos: según lo que pudo saber ayer este diario en el lugar, en el término de un mes y medio hubo tres violentos ataques delictivos.

Dos de ellos se consumaron en la vivienda de una familia y en la casa de una jubilada. En ambos casos, los ladrones actuaron en horas de la madrugada, cuando sus víctimas dormían.

En el restante ilícito, un médico que estaba lavando su auto por la mañana en la vereda de su domicilio logró, tras un breve forcejeo, evitar ser blanco de una entradera.

Vecinos de la cuadra informaron ayer a EL DIA que dos de los tres integrantes de esa banda fueron arrestados en sendos allanamientos policiales. El restante delincuente sigue siendo intensamente buscado.

“LA PASAMOS MUY MAL”

Claudia Flores (49) es una de las víctimas de las andanzas de estos asaltantes. En la tarde de ayer, relató en la puerta de su casa cómo transcurrieron los azarosos momentos que atravesaron por un robo a mano armada ocurrido en la madrugada del pasado 15 de octubre.

“Fue a las 4 menos diez de la mañana, supimos después por una cámara de seguridad de la cuadra. Los tres ladrones, que estaban a cara descubierta, entraron acá luego de barretear la puerta del frente y la cerradura del garaje”, reveló la mujer en su diálogo con EL DIA.

En esos instantes, ajenos a la situación porque se encontraban durmiendo, descansaban en dos dormitorios su pareja, de 40 años; sus sobrinas, de 12, 15 y 18 años; y el nene de 2 años de la hija de 22 años de mi pareja.

Los intrusos se encargaron de ir despertando a sus víctimas, en algunos caso de muy mala manera.

Flores reveló al respecto que “a mi sobrina de 12 años, que estaba acostada, uno de estos tipos la agarró de los pelos. Pobrecita, no entendía nada y le hicieron sentir mucho miedo”.

“En mi caso -continuó- no acepté tirarme al piso, como me lo ordenó uno de estos ladrones. Entonces, me golpeó con el caño del revólver en la frente”.

La mujer precisó que “se trata justamente del único de los tres que sigue prófugo”.

Consultada por el botín con el que se alzó la banda, detalló que robaron unos 35.000 pesos, dos celulares, una tablet, dos bolsos donde había un poco más de plata y documentación personal, dos camperas y llaves.

Flores supo más tarde que un joven se percató de lo que pasaba en esa vivienda y se comunicó con el 911. Ignorando esa circunstancia, de todos modos aquella “rogaba que no llegara a venir la Policía”, porque, explicó, “los delincuentes se iban a poner más nerviosos y podía haber pasado cualquier cosa”.

La banda se quedó amedrentando y robando en este inmueble “por 10 minutos”, como fue cerciorado a través de la filmación de una cámara de seguridad.

Asimismo, citó que “policías de la comisaría octava llegaron rápido tras el asalto, me llevaron a la seccional a radicar la denuncia y nos están patrullando el barrio”.

“MÁS CÁMARAS Y ALARMA”

Flores no sale de su asombro porque “sólo en esta cuadra hubo tres hechos de inseguridad en un mes y medio, cuando en el barrio no era común que haya robos de manera frecuente”.

Los embates delictivos en el lugar convencieron a sus habitantes de la necesidad de apelar a mecanismos de prevención para desalentar nuevos ataques.

“Vamos a charlar entre los vecinos para poner más cámaras y un sistema de alarma”, adelantó. Es que causó mucha conmoción, pero no sólo el asalto a su familia.

“El otro día quisieron hacer una entradera en la casa de un médico de enfrente, cuando lavaba el auto a las 9 de la mañana. Les cerró la puerta a tiempo. Y a una jubilada la asaltaron cuando dormía”, cerró.