El "Teto" Medina rompió el silencio: "Se me pasó por la cabeza matarme"

El “Teto” Medina rompió el silencio por primera vez en “Argenzuela”, por C5N, desde que fue detenido en la causa que investiga al centro de rehabilitación “La Razón de Vivir”. Su detención tuvo lugar el 22 de septiembre en el marco de la investigación por “Asociación ilícita, trabajos forzados y reducción a la servidumbre”.

Después de siete días, el juez Adrián Villagra consideró que podía quedar en libertad ya que no suponía un riesgo de fuga. A cambio, hasta que se determine su situación procesal, deberá presentarse cada primer martes hábil del mes en el Juzgado y no podrá acercarse ni a las víctimas del lugar de recuperación ni a la granja que se allanó.

Su historia

El “Teto” Medina habló sin tapujos de cómo llegó a “La Razón de Vivir”, cuál es un vínculo y cómo se encuentra la causa pero, además, cómo fue que terminó en un centro de rehabilitación a causa de sus adicciones.

El disparador llegó con la muerte de su padre: “No lo pude superar y caí en depresión. Yo vivía a jugo y a los 48 años entré en el mundo de las drogas”. Fue en una reunión donde se encontró con gente consumiendo cocaína y “no tenía autoestima” así que para no “quedar mal”, consumió.

“Caminé diez pasos y me caí dentro de un pozo lleno de caca pero pude salir y ahora estoy parado en la puerta del pozo, diciéndole a los chicos que se desvíen”, destacó. En cierto momento, “se me pasó por la cabeza matarme. Sí era hacer así (chasquea los dedos), yo me mataba”.

“Yo vivo en recuperación. Te salvas cuando te reconoces. Yo sabía que me había equivocado”, agregó. Por eso fue que quiso “compartir mi experiencia” con los chicos, especialmente para quitarles “la vergüenza” de estar en esa situación que muchas veces no pueden controlar.

“Hay un montón de chicos que si no están internados, pueden entrar a tu casa o a la mía y hacerte algo. No porque sean malos, sino porque no pueden con ellos mismos”, añadió. En este punto nombró a las Madres del Dolor y a la madre de Chano, entre otras, quienes “están cansadas de recorrer para pedir ayuda”.

Para él, ser la persona que es, reconocida entre los y las argentinas así como en la televisión, “me salvó la vida”. “Cuando entraba a los grupos era ‘estoy internado con el Teto’. Salía de los grupos anónimos y todos me decían ‘me voy a dejar de drogar porque te lo prometí”, contó.

Las charlas que da, las considera una forma de “visibilizar” la situación por la que pasa un adicto. “Yo soy un buen tipo. Me enamoré de la recuperación, de tener un pibe que tiene tres hermanos y de esos, dos muertos por las drogas y hoy es mi mano derecha y me ayuda en todo. No es fácil salir de una recuperación y por eso quería visibilizarlo”, admitió.

La detención

Respecto al momento en que fue allanado y detenido, el ex Videomatch contó que aún no cayó en lo que vivió y estuvo “muy asustado” porque no sabía qué era lo que pasaba: “Cuando llegaron a mi casa, entraron 6 o 7 personas. No entendía nada”.

Luego reveló que le explicó al juez que nunca había visto nada que le llamara la atención, especialmente porque ninguno de los chicos nunca se había referido al asunto. “Yo a ese lugar iba los martes a las 11 y a las 17 ya estaba en mi casa. Nunca vi nada”, recordó.

A su vez, confirmó que recibía parte de la cuota que pagaban las familias por cada paciente que llegaba por recomendación: “Cobraba 2500 pesos por chicos. Estamos hablando de seis chicos en un año”.

Antes de terminar, comentó que las familias y los mismos pacientes siguen en contacto con él y les piden no bajar los brazos. En la misma línea, deseó poder volver a reencontrarse pronto.