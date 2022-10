Qué se sabe de la mujer que prende fuego portones en La Plata y que los vecinos acusan de "pirómana"

Tal como informó EL DIA, una mujer que por las noches sale a quemar portones de las casas, tiene en vilo a un barrio platense. Al menos dos ataque quedaron filmados por las cámaras de seguridad, pero aseguran que fueron varios, por tal punto que los frentistas del lugar la acusan de pirómana.

"Una mujer está prendiendo fuego las entradas de las casas, principalmente los portones, y no sabemos cuál es el motivo", habían señalado los damnificados. En las imágenes que enviaron a este diario se puede ver como la acusada prepara el terreno con un líquido inflamable para luego prenderlo fuego y huir con rumbo desconocido.

En este marco, y luego de que la noticia se difundiera, vecinos hablaron con el canal de noticias Tn y dijeron: “De día no la ves, solo se mueve a la madrugada. Me tira cosas en la puerta y después las prende fuego. Primero me tiró pintura y chinches”. Y agregaron: “Hace cuatro noches que no duermo y ayer a la noche hice vigilia”.

Pese a que la vecina apuntada como "pirómana" sostuvo que la damnificada es ella ya que está "amenazada", el vecino dueño de la casa en donde prendieron fuego dijo: “Se mete adentro de la casa y no sale. Pasa papelitos escritos por abajo de la puerta”.

El caso quedó en manos de la fiscalía Nº2 de nuestra ciudad y también se puso en conocimiento a la Comisaría Cuarta, a la que se le solicitó estar atenta frente a nuevos episodios de este tipo, según indicaron.