Mensaje para Macri: la UCR, entre unidad y críticas

“Liderar es tomar decisiones y asumir las consecuencias, marcar un rumbo, tener la capacidad de escuchar, tener la humildad de saber que hacemos cosas bien y mal. Liderar no es creernos que somos el mejor equipo de los últimos 50 años y después fracasar”, disparó ayer el presidente del radicalismo Gerardo Morales al volver a marcar diferencias con el ex presidente Mauricio Macri.

Fue durante su discurso de cierre del acto que se convocó en el predio de Costa Salguero para conmemorar los 39 años del triunfo de Raúl Alfonsín.

La UCR cristalizó así una demostración de fuerza frente a sus socios de la coalición, aunque ese gesto se vio compensado con la presencia de Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, los candidatos nacional y bonaerense del PRO también enfrentados a los halcones liderados por Macri y Patricia Bullrich.

“Tenemos gestión. No nos van a correr, no nos van a enseñar. Uno siempre tiene que aprender, pero que no nos corran con situaciones que podemos controlar y que realmente podemos hacer. Podemos gobernar el país”, dijo el dirigente de la UCR. En ese contexto, y sin mencionarlo directamente, retomó su reproche sobre Macri quien hace un tiempo calificó a Hipólito Yrigoyen como un “populista”.

“No acepto la descalificación de quienes nos dicen populistas y creen que somos atrasados porque nos abrazamos a ideales de nuestro partido que nos devolvió a la democracia en 1983”, expresó Morales.

Con la consigna “Unidos ganamos” y “Democracia para siempre”, la UCR organizó el acto que contó con la presencia de toda la dirigencia del país, con excepción de Facundo Manes, también anotado para la carrera presidencial como Morales, quien se encuentra de viaje por España.

Martín Lousteau, Luis Naidenof, Carolina Losada, Mario Negri y Alfredo Cornejo, entre otros cantaron presentes. También los bonaerenses Maximiliano Abad y Gastón Manes.

También estuvieron dirigentes de la coalición opositora como Felipe Miguel, Emilio Monzó y Rogelio Frigerio por parte del ala más dialoguista del PRO; el presidente de la Coalición Cívica-ARI, Maximiliano Ferraro, y la diputada del Bloque Encuentro Federal, Margarita Stolbizer, entre otros. Patricia Bullrich envió un mensaje grabado.

“El error que cometimos entre 2015 y 2019 es no haber podido lograr un gobierno de coalición. El desafío es que realimente concretemos un Gobierno de coalición. Necesitamos demostrarle al pueblo y a nosotros mismos que podemos gobernar en el marco de las diferencias, ese seria el logro”, expresó Gerardo Morales, en el discurso de cierre del acto.

Tras destacar la “musculatura y territorialidad” del radicalismo en todo el país, Morales anunció la convocatoria a un congreso doctrinario del partido que se realizara en marzo del año que viene en la provincia de Córdoba.