Se acercan las vacaciones y vuelven las colas en la planta de la VTV

Cuando el calendario se va acercando al final del año y -en casos- el momento feliz de las vacaciones, al paisaje urbano se la suma un panorama poco agradable: las quejas por las colas en la terminal de la Verificación Técnica Vehicular.

Automovilistas que buscan realizar el trámite, denunciaron que pese a tener el turno asignado desde hace tiempo, debieron esperar más de una hora para ingresar el viernes. Un vecino contó que “el desorden es total en la planta de la VTV de 19 y 518. Teniendo turno no lo respetan”.

Contó en detalle que había llegado temprano y para las 10.30 no había logrado realizar la verificación de su coche. “Encima, se rompió una terminal y unieron las filas 5 y 6”, manifestó indignado.

Según le contó a este diario, se podía observar largas hileras de autos esperando llegar al lugar donde los operarios realizan el chequeo de los rodados.

Según dijo el lector, en las colas se mezclaban los que tienen turno y los que no. Por eso, la bronca de quienes lo habían solicitado a través de la web y seguían a la espera de ser atendidos.

Bárbara, otra joven que se contactó con este diario relató: “Tenía turno y estuve más de una hora de espera. Además del mal trato a la mujer de los empleados (a lo que una ya se acostumbra) después de mi larga espera al rayo del sol, me avisan que sale observado por la óptica. En realidad, tres veces tuve que preguntar porque nunca me daban la información completa. Pensé que no andaba un faro, pero todos andan perfectamente”.

La conductora agregó: “La observación y por lo cual debo volver en un mes si no quiero volver a pagar los 3.500 pesos, es por el choque con el cual `usted misma puede lastimarse si pasa cerca y se corta´. La chapa totalmente inofensiva estuvo así en anteriores VTV (el auto es de fines del 2016) y jamás había tenido semejante observación tan estúpida como ridícula”, dijo.

A fines del año pasado, para evitar las colas se creó un sistema de ordenamiento temporario para hacer el examen según el número final de la patente del coche.