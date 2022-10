Mundo loco

1

BÚHO SALADO AL HORNO, EL REMEDIO DEL MEDIOEVO PARA TRATAR LA GOTA

Hornear un búho salado y molerlo hasta convertirlo en polvo para tratar la gota es una de las extrañas sugerencias que se encuentran entre miles de remedios médicos medievales. Rellenar a un cachorro con caracol y salvia, asarlo al fuego y usar la grasa para hacer un ungüento es otra cura sugerida para la gota. A alguien que sufriera de cataratas hace cientos de años se le recomendaría mezclar la vesícula biliar de una liebre con un poco de miel y usar una pluma para aplicarla en el ojo. Todos estos tratamientos se encuentran entre las 8.000 recetas médicas contenidas en 180 manuscritos medievales, la mayoría de los cuales datan de los siglos XIV o XV, que están siendo digitalizados por la Biblioteca de la Universidad de Cambridge. Sin embargo, algunos datan incluso antes, uno de ellos tiene 1.000 años. También dan una idea de la violencia de la vida medieval, con consejos sobre cómo descubrir si un cráneo se ha fracturado después de una herida con un arma, así como también cómo reparar los huesos rotos y detener el sangrado.

2

EL ALCALDE MEXICANO QUE SE CASÓ CON UNA PRINCESA LAGARTA

Como manda la tradición desde 1789, Víctor Sosa, alcalde de San Pedro Huamelula, Oaxaca (México), se casó no hace mucho con un caimán para pedirle a la naturaleza paz y prosperidad. La tradición conmemora cuando dos etnias se juntaron en una boda, hace más de 200 años en dicha comunidad. Para el festejo se preparó a la novia, esta vez la princesa Alicia Rubí, con un vestido blanco con el cual recorrió todo el pueblo entre porras y música. “Fue un casamiento entre la princesa lagarta y un servidor, para que haya abundancia en nuestro municipio”, explicó Sosa.

3

“ He viajado a Austria a hacerme una limpieza, y parte del tratamiento era una terapia con sanguijuelas que no son de pantano, sino altamente entrenadas médicamente. Chupasangres de alto nivel. Este tratamiento es muy bueno para desintoxicar la sangre, cuando lo hago me siento muy desintoxicada”

Demi Moore,

Actriz

Para sorpresa de muchos, la bella actriz Demi Moore, estrella del filme “Striptease”, reveló que desde hace varios años es muy fanática de la terapia con sanguijuelas, que consiste en colocar el parásito chupador de sangre sobre la piel para tratar afecciones como la osteoartritis debido a que tiene potentes propiedades antiinflamatorias.

4

UN HOTEL PARA LOS GATOS EN PARÍS, CON RESERVAS CASI AGOTADAS

Por mucho que disfrutaron de la compañía de sus gatos durante los dos años de confinamiento por el coronavirus, los parisinos han vuelto a viajar con entusiasmo si el registro de reservas en un hotel para gatos de París sirve de referencia. En el hotel Arbre a Chats (Árbol de los Gatos), los posibles huéspedes deben reservar con anticipación, ya que sus 24 cubículos “contemporáneos y cómodos” están completos, aunque los gatos que se conocen pueden duplicar y compartir una habitación. “A diferencia de 2021, este año estuvimos completos para agosto desde fines de febrero”, dijo Verónica Colson, dueña del hotel. Con gatos durmiendo en sofás, sentados en lo alto de la estructura de madera para trepar en forma de árbol en el centro, u observando la vida en la calle desde una repisa junto a la ventana, el hotel está en pleno apogeo a medida que los dueños de gatos redescubren el placer de viajar. Al mejor estilo parisino, el hotel cuenta con servicios “a la carta” como masajes, brushing y servicio de transporte para recoger a los huéspedes.

5

HÉROE DE STAR WARS, SOLO DE PAN

Han Solo puede ser un galán. Pero “Pan Solo” es un trozo de pan. Así es como una panadería en San Francisco llamó a su escultura de pan de 1,8 metros del personaje de “Star Wars”. Para armarla, las dueñas de la panadería One House Bakery pasaron semanas moldeando, horneando y armando la escultura de tamaño natural utilizando madera y dos tipos de masa.

6

LAS TORTUGAS "PARLANCHINAS"

Más de 50 animales considerados mudos, entre ellos las tortugas, tienen en realidad alguna forma de expresión vocal, según un reciente estudio, que se interroga sobre un ancestro común de esas especies hace más de 400 millones de años. El estudio, publicado en Nature Communications, identifica 50 especies de tortuga y tres “animales muy extraños” considerados mudos. Entre ellos está el “Lungfish” [un pez llamado dipnoi o pez pulmonado en español, que tiene un pulmón además de sus branquias] y los Cecilias, anfibios con forma de lombriz.

7

EVITEMOS UN DESALOJO CON UN ENJAMBRE DE ABEJAS ENOJADAS

Una mujer de Massachusetts que lanzó un enjambre de abejas sobre los agentes del alguacil cuando intentaban entregar un aviso de desalojo enfrenta múltiples cargos de agresión. Rorie S. Woods, de 55 años, se declaró inocente en su lectura de cargos el 12 de octubre en el Tribunal de Distrito de Springfield y fue liberada sin derecho a fianza. Ella y otros manifestantes sostienen que estaban tratando de evitar un desalojo injustificado. El propietario, Alton King, presentó ante el tribunal pruebas de una suspensión de la quiebra al día siguiente, momento en el que “todo debería haberse detenido”, dijo Grace Ross, de la Alianza contra los Préstamos Abusivos de Massachusetts. Woods llegó a la vivienda en una camioneta que remolcaba un trailer que transportaba colmenas de abejas y comenzó a “sacudirlas”, rompiendo la cubierta de una y provocando que cientos de abejas salieran en enjambre y picaran a varios empleados oficiales, según el informe. Woods, quien se puso un traje de apicultor para protegerse, finalmente fue esposada.

8

DE BÉLGICA A FRANCIA EN BICI, ¡PARA COMER CROISSANT!

El belga Albert Van Limbergen quiso probar uno de los postres más famosos de Francia, con sabor a lavanda, y no dudó en recorrer 1.400 km para lograrlo. Así, partió en su bicicleta el pasado 28 de junio desde Lieja, Bélgica, y condujo durante varios días rumbo a Niza. Finalmente llegó a la panadería La Boulangerie Roy Le Capitole, para disfrutar de croissants hechos con lavanda cultivada en una amplia meseta de piedra caliza en lo alto de la Costa Azul, al sur de Francia.

Tras dos semanas de viaje, en el local lo esperaba una pequeña multitud, entre la que se encontraba su esposa, el panadero y la hija. Al arribar al local que pertenece a Frederic Roy, Albert Van Limbergen estaba vestido de la misma forma en que había partido desde su hogar: un clásico traje de ciclista. Llevaba también una gorra roja, una remera amarilla y pantalones cortos negros, los colores de la bandera belga. Albert aseguró que ama la lavanda por “el olor, el sabor... y los campos de azul, verde y violeta”.