El Gobierno trabaja en un proyecto para eliminar las elecciones legislativas de medio término

El Gobierno nacional trabaja en la posibilidad de eliminar las elecciones legislativas, según admitió hoy el ministro del Interior, Wado De Pedro.

En declaraciones a la prensa, De Pedro afirmó que "soy partícipe de eliminar las elecciones intermedias y estoy trabajando fuertemente para ello", y fundamentó la iniciativa en que "cada gobierno, cada fuerza política que ofrece una propuesta de gestión tiene que tener cuatro años para desarrollarlo, entonces no puede haber una elección al año (de haber asumido".

De esta manera, el proyecto en el que está trabajando el Poder Ejecutivo es para que no haya elecciones legislativas y en cambio la renovación del Congreso se haga junto a las elecciones generales. Si bien no trascendieron detalles, esto implicaría que la conformación de las cámaras ya no se produciría cada dos años, como ocurre actualmente, sino cada cuatro.

Asimismo, dejó en claro que no trabaja en ningún proyecto para eliminar las PASO, como pretende un sector del oficialismo. Al respecto, señaló que como ministro responde a las directivas del presidente Alberto Fernández, quien ya se expresó a favor de que haya PASO.