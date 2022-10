Pidió una galletita de agua con jamón y queso, le "robaron" con el precio y su publicación se hizo viral

Los bares, restaurantes y espacios de comida, ofrecen distintos menú al momento de sentarse a una mesa para disfrutar de un desayuno, almuerzo, merienda o cena. Pero en las últimas horas, un usuario de twitter subió una historia realmente llamativa: pidió una galletita de agua con jamón y queso y se la cobraron una fortuna.

Germán Fermo fue quien mencionó mediante un tweet, esta situación. "Estoy en la Biela de Recoleta, pedí una traviata de mierda que es una criollita con una feta de jamón y queso de mierda. Me la cobraron 1.100 pesos. Me estoy puteando con el mozo que encima no me trae la factura", comenzó diciendo en su escrito, en una clara muestra de indignación.

Según lo que el mismo protagonista relata, él y su novia tenían pensando salir al teatro, pero previamente pasaron a "tomar algo" por el bar. Se tomaron dos cafés en jarrito y un agua sin gas. Para acompañar, pidieron dos “sándwich” de jamón y queso hechos con galletitas de agua.

Finalmente, luego de que le presenten el ticket, el hombre estalló: "Hicimos un pedido muy básico y sin mirar la carta. Claro, cuando pedí la cuenta y el mozo me dijo lo que teníamos que pagar me sorprendí. ‘¿Vos estás seguro de lo que me estás cobrando? ¿No te habrá confundido de mesa? Parece que me comí un pollo al espiedo’, le dije”.

En el listado de consumos del ticket, se detalla el cobró de $530 del agua mineral, $450 cada café en jarrito y $1.100 cada Traviata con jamón y queso, a la cual hacen referencia como “sándwich mixto y cocido”.