VIDEO. Palermo, emocionado, se quebró y lloró en vivo al recordar a Maradona

La emoción se apoderó de Martín Palermo que se quebró, durante un reportaje en vivo, al recordar a Diego Maradona.

El ex jugador de Estudiantes se emocionó hasta las lágrimas en una entrevista radial en la que recordó a Pibe de Oro y no pudo contener las lágrimas.

Sin dudas se trató de una escena cargada de sentimiento que reveló el noble gesto que tuvo la leyenda mundial hacia Martín Palermo: "Cuando pasé un mal momento por lo de mi hijo, él se me apareció en el hospital para estar conmigo. Esas cosas no se olvidan", comenzó su relato el ex delantero con el intento fallido de contener el llanto.

Diego y Palermo fueron compañeros en Boca y vivieron una experiencia inolvidable en el Mundial de Sudáfrica.

El vínculo de Martín Palermo con Diego Maradona se forjó a pura emoción desde sus días en el Xeneize hasta el certamen internacional del 2010, cuando Pelusa estaba a cargo del seleccionado argentino y convocó al Titán después del gol histórico a Perú en el Monumental.