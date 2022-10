VIDEO. "Fue una situación excepcional", dijo la decana sobre la fuga, tiros y pánico en Humanidades

La Facultad de Humanidades de la UNLP salió a dar las explicaciones de los momentos de tensión que se vivieron en el edificio del Ex BIM III (vea: https://www.eldia.com/nota/2022-10-6-11-22-0-tiros-y-revuelo-en-facultad-de-la-plata-por-presos-que-fueron-a-rendir-e-intentaron-fugarse-policiales). En una conferencia de prensa en la que se hizo presente EL DIA, la Decana de esa casa de altos estudios, Ana Julia Ramírez, explicó que "estamos en una semana de exámenes y vinieron a rendir estudiantes privados de su libertad en el marco de un programa que se desarrolla en la facultad hace más de 15 años. Es una situación excepcional, que nunca había pasado".

Sobre los hechos sostuvo que "uno de los estudiantes que vino a rendir salió corriendo y logró escapar a la calle 124. No lo estábamos viendo nosotros porque estábamos en mi oficina, pero el Servicio Penitenciario actuó de inmediato persiguiendo al recluso y ya cerca de la puerta de 124 se escucharon dos disparos. Por la reconstrucción del relato de los estudiantes y los agentes de seguridad pasó eso".

"Se hicieron dos disparos con balas de goma fuera del predio", precisó la docente y autoridad de la facultad, al tiempo que resaltó: "Lo que acordamos con el operativo de seguridad y con las autoridades de la Universidad es hacer las investigaciones para saber qué había sucedido. Sabemos que fue un episodio que duró apenas unos minutos, y que generó mucha incertidumbre y temor entre quienes vieron las corridas y escucharon los disparos. Después se restituyó la calma y nos pusimos a hablar con varios actores".

Luego Ramírez manifestó que "fueron dos los estudiantes que vinieron a rendir, pero solo uno intentó escapar. El otro estaba rindiendo. Incluso son de distintas unidades carcelarias".

Por su parte, el Secretario Académico Hernán Sergentili, contó que el joven que intentó fugarse estaba preso "en la unidad 35 de Magdalena, que no es de las que tiene tan aceitados los traslados y no forma parte del núcleo del programa". En ese sentido dijo que "el otro estudiante estaba rindiendo y registramos con el profesor que tuvo una actitud de colaboración con los agentes del Servicio Penitenciario para ponerse a disposición cuando se registraron los incidentes".

Sobre los episodios, todo ocurrió cerca de las 10, cuando el recluso en un maniobra para evadir la custodia -se investiga si hubo un descuido- escapó del aula en la que se encontraba. Al advertirlo, los agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense salieron a buscarlo en las inmediaciones del predio. Una vez que lo encontraron el detenido opuso resistencia por lo que además de la fuerza debieron realizar algunos disparos con balas de goma.

Luego de momentos de extrema tensión, e incertidumbre, finalmente llegó la calma a esa casa de altos estudios, que en esos momentos se encontraba repleta de alumnos, profesores y empleados de la UNLP.

"Hubo dos o tres tiros. Estábamos cursando y no sabíamos que estaba pasando afuera", le dijo una alumna a este diario sobre lo que sucedió en Humanidades. Sin dudas se vivieron momentos de temor e incertidumbre. No bien sucedió el hecho, en los grupos de WhatsApp de alumnos se replicaron mensajes en los que advertían: "Si alguien está viniendo a la facu quédense lejos y todavía no lleguen al predio. Hay un tiroteo y persecución cerca de acá".