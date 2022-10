VIDEO.- Disparos y revuelo en facultad de La Plata por un preso que fue a rendir e intentó fugarse

Un enorme revuelo se generó esta mañana en las inmediaciones de la facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata por un hecho policial. Según pudo saber este diario, un preso que fue a rendir un examen al edificio del ex BIM III, de 52 y 120, intentó fugarse y con el objetivo de impedirlo, los penitenciarios tuvieron que usar sus armas.

Todo ocurrió cerca de las 10, cuando el recluso en un maniobra para evadir la custodia -se investiga si hubo un descuido- escapó del aula en la que se encontraba. Al advertirlo, los agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense salieron a buscarlo en las inmediaciones del predio. Una vez que lo encontraron el detenido opuso resistencia por lo que además de la fuerza debieron realizar algunos disparos con balas de goma.

Luego de momentos de extrema tensión, e incertidumbre, finalmente llegó la calma a esa casa de altos estudios, que en esos momentos se encontraba repleta de alumnos, profesores y empleados de la UNLP.

"Hubo dos o tres tiros. Estábamos cursando y no sabíamos que estaba pasando afuera", le dijo una alumna a este diario sobre lo que sucedió en Humanidades. Sin dudas se vivieron momentos de temor e incertidumbre. No bien sucedió el hecho, en los grupos de WhatsApp de alumnos se replicaron mensajes en los que advertían: "Si alguien está viniendo a la facu quédense lejos y todavía no lleguen al predio. Hay un tiroteo y persecución cerca de acá".

Tras los episodios, desde la agrupación "Franja Morada" publicaron un comunicado en sus redes sociales en el que aseguran: "Repudiamos y denunciamos el tiroteo en manos de la Policía que sufrimos hoy en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación". Según revelaron, "en el día de la fecha, hace algunos minutos, sufrimos un hecho aberrante cuando se escapó una persona que se encuentra privada de su libertad y estudia en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y la policía para interceptarla comenzó a disparar tiros dentro del predio".

En ese sentido indicaron que "no solo denunciamos esta operación en manos de la policía por haber disparado sin discreción a la persona privada de su libertad, sino que también denunciamos fervientemente el hecho de que hayan disparado en nuestro predio donde todxs nosotrxs venimos día a día a estudiar y formarnos". Y agregaron que "no podemos seguir tolerando estos hechos en nuestra casa de estudios y mucho menos podemos dejar pasar que la policía se encuentre a los tiros en la Universidad Pública. Esto no solo es aberrante sino por demás preocupante".

Por último, expresaron que "exigimos a las autoridades que se esclarezca esta situación y se inicien las denuncias correspondientes a cada uno de los policías involucrados".

