Larreta, sobre los dichos de Macri: "El apoyo importante es el de la gente"

La interna en Juntos por el Cambio no parece sigue sumando capítulos. Después de los dichos de Facundo Manes sobre Mauricio Macri, que convulsionó a la principal coalición opositora, ahora el que también sobre el ex presidente fue Horacio Rodríguez Larreta.

El jefe de Gobierno porteño se refirió a las declaraciones de Macri respecto a su respaldo a quien "garantice el cambio" y subrayó que "el apoyo importante es el de la gente". "El verdadero cambio es el hacer, que es lo que estamos haciendo en la Ciudad: bajar el delito, defender las escuelas abiertas, luchar contra el cambio climático. Ése es el cambio que vale", sostuvo el referente del PRO.

De esta manera, le respondió al ex jefe de Estado, quien días atrás habló sobre la interna entre Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich como principales aspirantes a disputar las elecciones de 2023: "Mi trabajo es hoy ayudarlos a crecer, y, si veo que al final del camino uno garantiza el cambio y otro no, yo voy a jugar. Si no estoy seguro que hay una marcada diferencia no voy a pedir el voto por uno, creo en la sabiduría de la gente", afirmó el ex presidente en una entrevista con el diario español ABC.

En conferencia de prensa, Larreta remarcó que "el apoyo importante es el de la gente". "Trabajamos por el bienestar de los millones de argentinos que viven, estudian, trabajan en la Ciudad", agregó.

De todos modos, aclaró que "eso es independiente de cualquier candidatura" y afirmó que "el cambio climático requiere la acción de las ciudades coordinada con la de los gobiernos nacionales".

Al ser consultado sobre la definición de la interna de la alianza opositora, el jefe de Gobierno porteño ratificó que "en Juntos por el Cambio respecto de las candidaturas va a elegir la gente". "Son las PASO las que definen. Sean quienes sean los candidatos va a decidir la gente: sea Mauricio Macri, Facundo Manes, (Gerardo) Morales, va a decidir la gente. Todavía falta para que se definan los candidatos", añadió.

Rodríguez Larreta consideró que "la Argentina necesita diálogo democrático, búsqueda de consensos, discusiones y disensos sanos y respetuosos". "Todo lo que podamos hacer para que a la Argentina le vaya mejor siempre voy a estar trabajando de ese lado", subrayó.