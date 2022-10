Lali Esposito, tajante ante el mensaje de un televidente en España: "Sos un ejemplo de acosador"

Una de las artistas del momento, Lali Espósito, aprovecha sus días en España para asistir al programa de televisión "El Hormiguero", el ciclo conducido por Pablo Motos y que es de lo mas visto del país.

Lali tiene una función específica: "ser coach de la vida". ¿Qué significa?, tratar de aconsejar al público desde su punto de vista, con divertidas acciones y anécdotas, como aquella que sucedió hace muy poco, cuando lo invitó al conductor del programa a partir una botella de plástico y prepararse un fernet bien argentino. “Te quiero argentinizar, es mi objetivo en esta vida", le había manifestado la actriz.

Pero esta vez, se trató de otra temática. Un oyente se comunicó con el programa, con un mensaje que al parecer, no le gustó nada a la artista. "Estoy enamorado de mi vecina Blanca, ¿qué me recomiendas que haga para atraerla? Me denunció por acoso el año pasado y gané el juicio, por eso no sé que hacer. Por favor, ayúdame. Solo le envié 18 rosas amarillas y un peluche. Buena onda, Raúl”.

Cuando escucha atentamente lo que el televidente quiso contar, su cara se transformó y no dudó en contestarle rápidamente: "Mirá, realmente pienso que está buenísimo que hayas mandado este mensaje porque nos regalás a todos en el programa más visto de España el claro ejemplo de lo que es ser un acosador. Lo acabás de demostrar con tu mensaje".

Por último, señaló: "Se jacta de haber ganado el juicio, que no me sorprende para nada que la Justicia no apoye a las mujeres ante las denuncias. Querido Raúl, no es no. Eso es lo que tengo para decirte”.