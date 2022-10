Durmiendo con el enemigo: “Traicionado” por su círculo íntimo, Ventura con un pie fuera de Aptra

Luis Ventura atraviesa un momento complejo. Preocupado por la salud de su hijo, y con su equipo de fútbol a punto de descender (Victoriano Arenas ), el periodista viene recibiendo ataques desde hace días por su rol como presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina, Aptra; una entidad de la que ayer habría renunciando luego de que se filtrara un email con el detalle de los nominados al Martín Fierro del Cable que, como todos los años, debían darse a conocer de manera exclusiva en Crónica TV.

Tras siete años de gestión, Ventura habría tomado la decisión de salir de Aptra después de las polémicas suscitadas después de la ceremonia de entrega de los Martín Fierro de la Radio (el pasado sábado), y que tuvo a Jorge Rial y Toti Pasman como los principales detractores públicos.

Sin embargo, la decisión de renunciar no habría tenido que ver con los galardones del dial sino con los de la televisión de cable que están anunciados para el 18 de octubre, con transmisión de Crónica, y con la conducción de Pampita y El Pollo Alvarez.

Según informó Primicias Ya, la decisión del periodista fue tomada después de que desde la cuenta oficial de difusión de Aptra se enviara un email a los socios con la lista de nominados para los Martín Fierro de Cable. Así, a primera hora de la tarde ayer los principales portales tenían publicados a los contendientes al gaucho dorado.

Al advertir que los nominados se habían conocido, Crónica TV se indignó porque, siguiendo con la tendencia de que el canal que transmite los premios tiene la primicia del anuncio exclusivo de los aspirantes, Ventura se había comprometido a dar a conocer a los nominados en el programa de Chiche Gelblung el martes, algo que no sucederá.

“Traicionado por su propia gente de confianza”, el periodista resolvió dar un paso al costado, al menos según informó Primicias Ya, un portal que es parte del grupo América, en donde Ventura trabaja. Al cierre de esta edición, el periodista aseguró que “eso no salió de mi boca”, en relación al anuncio de la renuncia aunque dejó en claro que en el canal hay “paredes finas” y dio a entender que a alguien, a los gritos, le dijo que dejaría su puesto en Aptra por la filtración.

Lo cierto es que Ventura, anoche, en diálogo con “LAM”, se mostró golpeado. “Estamos en un canal vivo, con muchos periodistas caminando por los pasillos. Lo que me pasó a mi no se lo conté a nadie. Lo sé yo. Pero a lo mejor en algún ida y vuelta... Me queda todo el fin de semana, quiero meter la cabeza en el freezer para estar más tranquilo, para bajar. Tengo a mi hijo todavía internado... No la estoy pasando bien”, dijo. Y agregó: “Antes de tirarlo para afuera, cualquier cosa que quiera decir con respecto a mis compañeros de comisión, primero tendría que hablarlo con ellos, por una cuestión de respeto y amor hacia ellos. De la comisión y de Aptra no voy a adelantarme hasta que hablemos lo que tengamos que hablar”.

Días atrás, Ventura estalló en “A la tarde” (América), en donde es panelista, debido a las fuertes acusaciones de corrupción que algunos colegas, como Jorge Rial y Toti Pasman, le hicieron a la entidad por los premios de la radio: “Estoy cansado de que se cuelguen de los huevos del Martín Fierro”.

En medio de las polémicas, Luis tiene que lidiar con la salud de su hijo más chico, Antonio. Fruto de su affaire con la ex vedette Fabiana Liuzzi, el nene, que padece problemas neurológicos, está internado desde hace casi dos semanas por un cuadro de neumonía y fiebre. Había sido el periodista, quien contó el miércoles: “Hoy nos toca ésta... Hay que bancar. Doce días de neumonía y fiebre pero Antoñito es fuerte y aporta lo suyo... Después me vienen a romper las bolas con el Martín Fierro con boludeceeees”.