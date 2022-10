Del solcito y la playa al viento y los destrozos

Duró poco el buen tiempo en la Costa. Después de un inicio del fin de semana extra largo con sol, temperatura agradable y la posibilidad de disfrutar de la playa, el clima cambió de manera notoria y dejó sus huellas. En algunos destinos, como en Mar del Plata, no sólo alejó a los turista de la costanera, sino que los forzó a resguardarse para no “volarse” por las fuertes ráfagas de viento, cuyas consecuencias no tardaron en quedar de manifiesto. A esto se sumó la lluvia.

Se volaron chapas de techos, cayeron árboles, algunos postes fueron arrancados y otros quedaron inclinados en riesgo de caer y se produjeron trastornos en distintas zonas. Incluso, al cierre de esta edición se temía por la posibilidad de que fuese necesario evacuar al algunas personas.

También se registraron cortes en servicios, a partir de la rotura de cables y se buscaba restablecerlos.

“La alerta para el sudeste de la Provincia de Buenos Aires se encuentra vigente y se espera una mejora sustancial a partir del día de mañana (por el domingo). Los vientos podrían bajar su intensidad paulatinamente desde la noche de hoy (por ayer)”, afirmó el director de Defensa Civil de General Pueyrredón, Rodrigo Goncalvez.

Durante los momentos en que el viento azotó con mayor fuerza a La Feliz, hubo una seguidilla de llamados a los teléfonos de emergencias de Defensa Civil. “Los respondedores van solucionando los inconvenientes, con la dificultad que genera realizarlo con las condiciones meteorológicas tan adversas. Hasta el momento no hubo ningún evento de magnitud”, destacó Goncalvez.

No sólo Mardel sino una parte importante de la Costa Atlántica se vio sacudida por las ráfagas del sudoeste con velocidades entre 50 y 65 km/h con, aunque en algunas zonas se dieron picos que llegaron a los 100 km/h. Por esta razón, en un primer momento el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja que, sobre el final de la jornada, fue cambiada a amarilla, al reducirse la magnitud de este fenómeno.

Amplio movimiento

Mientras, avanza el movimiento turístico hacia los principales destinos del país. Se estima que durante los cuatro días de descanso se movilizarán entre 1,5 y 2 millones de turistas en todo el país, según fuentes oficiales.

De acuerdo con datos del Observatorio Argentino de Turismo, los principales destinos del país tienen niveles de reservas que giran alrededor del 90%: Iguazú (Misiones), Salta, Quebrada de Humahuaca (Jujuy), Carlos Paz (Córdoba), Colón (Entre Ríos), Mar del Plata, Tandil, El Calafate (Santa Cruz) y Bariloche (Río Negro).

Otros destinos con altos niveles de reservas son San Salvador de Jujuy (90%), San Miguel de Tucumán (88%), Termas de Río Hondo (87%), provincia de Catamarca (90%), provincia de La Rioja (92%), Posadas (95%), provincia de Corrientes (90%), provincia de Entre Ríos (90%), Rosario (90%), ciudad de Santa Fe (80%), provincia de San Juan (87%), provincia de Mendoza (88%), Villa Carlos Paz ( 90%), Mar del Plata (80%), Santa Rosa (80%), ciudad de Buenos Aires (84%), San Martín de los Andes (70%), Bariloche (90%), y Ushuaia (75%), según cifras oficiales.

A estos se suma otros con alta ocupación, como Cafayate (Salta), Tafí del Valle (Tucumán), Chilecito (La Rioja), Ciudad de Mendoza, Esteros del Iberá (Corrientes), Rafaela (Santa Fe), Villa General Belgrano (Córdoba), Merlo (San Luis), Sierra de la Ventana (Buenos Aires), Puerto Madryn y Esquel (Chubut) y Tolhuin (Tierra del Fuego).