VIDEO. Damonte habló de Alfa de Gran Hermano e hizo una comparación con su Sarmiento

En boca de todos: Israel Damonte, director técnico de Sarmiento de Junín, actualmente en Primera División, asistió al programa La noche de TyC Sports conducido por Daniel Retamozo y estableció un paralelismo entre su equipo y el reality de la casa de Gran Hermano.

El entrenador del Verde se animó a usar el reality show Gran Hermano 2022 para argumentar que muchos opinan de lo que sucede sin siquiera verlo, lo mismo que pasa con el conjunto al que dirige. "No nos vio nadie a nosotros. Nada más el hincha de Sarmiento y los rivales cuando les tocó jugar".

En la misma sintonía, usando al Alfa como ejemplo, el ex Estudiantes agregó: “Hay un mundo en Twitter, que yo también consumo, y me pongo a pensar si este programa fuese de chimentos: vamos a hablar de Gran Hermano. Yo no la vi nunca esta edición, pero si veo Twitter y me guío por el título, te la piloteo, te puedo decir que hay un tipo que usa un pañuelo con Leonardo Favio (por Alfa) y te digo que es un crack”.

A partir de ese relato que empezó a construir, el periodista Pablo Lamédica intentó buscarle una forma de simplificarlo y deslizó: “Vos querés decir que muchos opinan sin ver”. Al asentir con esa aseveración, el orientador táctico de Sarmiento retomó su línea de pensamiento a la que incluyó al Alfa como denominador común: “Yo te digo que él es crack, pero después te digo que no me gusta porque no es maradoniano y cuando le festejaron el cumple de Maradona se echó para atrás”.

