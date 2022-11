"Santi Manotea": fuerte crítica de Diego Brancatelli a Santiago Maratea por una colecta

Ahora, la nueva colecta de Santiago Maratea provocó una fuerte crítica de Diego Brancatelli. Es que al enterarse del motivo por el que el influencer decidió esta vez "pasar la gorra" (así hace alusión a pedir dinero en las redes), el periodista se enfureció: "Santi Manotea", escribió con suma ironía el panelista de Argenzuela cuando leyó y citó una serie de declaraciones de Maratea..

"La mejor noticia del año: se aprobó finalmente la D&D como fundación. Ya es reconocida como tal por la República Argentina. Esa es una emoción muy grande para mí, más grande de lo que puedo dimensionar. Hoy decidí que será un día de celebración, de goce", había explicado Maratea en su cuenta de Instagram, en alusión a la oficialización de su primera fundación solidaria.

Y, además había precisado que esta vez pedirá plata por tres motivos distintos a lo habitual: para viajar al Lollapalooza de otro país, pagar el sueldo de la primera empleada de su organización y terminar con la deuda que le provocó la compra de una mesa de... ¡dos millones y medio de pesos!

"Tengo que terminar de pagarla, porque me salió muy cara", había puntualizado en su momento. Y anticipándose a las críticas, sumado: "No me vengan con ‘Santiago, ¿cómo gastaste eso en una mesa?, hubieras comprado una más barata’. Chicos no entendieron nada, es la mesa de la D&D, de la fundación que será más grande que Google. ¿Quieren poner una mesa de pino? No me ofendan, respeten".

​“Es una gran madera para los que saben de madera. La primera mesa de la D&D tiene que ser para 15 personas y tiene que resistir todo”, había concluido.

Finalmente, lo cierto es que al leer estas declaraciones, Brancatelli estalló. Y además de llamarlo "Santi Manotea", sumó sin abandonar el tono irónico pero cuestionando también a la gente que lo acompaña en sus campañas: "Un crack. El problema son los que aportan".

Vale recordar que, en julio, Diego Brancatelli ya había apuntado contra Santiago Maratea. En aquel momento, el periodista se enfureció luego de que el influencer cuestionara la fortuna que heredó Máximo Kirchner y lo comparara con Mauricio Macri, debido a que ambos crecieron en familias de mucho dinero.

"¿Vieron que Santi Manotea no era neutral ni un angelito inocente desinteresado? ¿De qué vive el ganso este? ¿Labura?", había escrito el periodista.