En plenas vacaciones del plantel profesional, el capitán de Estudiantes habló de su presente en el Club, trazó un balance y hasta se aventuró a planificar su futuro dentro del club, en un extenso diálogo con El equipo deportivo de La Redonda.

-¿Seguís disfrutando de una preparación física cuando no hay fútbol?

-Sí, totalmente. Lo hago no sólo pensando en la próxima temporada sino por un gusto personal.

-¿Por qué en el final del torneo pasado pusiste en duda tu continuidad como profesional?

-Creo que todos los futbolistas tenemos que ser evaluados. Se lo dije a Marcos (Angeleri) y a los dirigentes que si de verdad veían que no estaba ayudando al equipo me lo hicieran saber. No es nada trágico ni ilógico. El fútbol es un negocio y todos tenemos que ser evaluados, sin que nadie se ofenda. Creo que siempre hay que estar a disposición del Club.

“Como tengo hijos grandes no me pude ir muy lejos de vacaciones. Ya saldré con ellos”

-Estás en el tramo final de tu carrera y muchas veces tu actuación es puesta en tela de juicio. ¿Te molesta?

-No, para nada. Lo entiendo y sé que es parte del juego. Todo es muy finito. En la semana que atajás bien dicen “la experiencia de Andújar...”. Y la semana que no tuviste tu mejor partido “es un lastre para el equipo...”. Es tan finito el camino ese, es normal y el periodismo hace su trabajo. Creo que es más global y hay goles que nos hacen que no es cuestión de edad. La prensa o algunos hinchas se basan en si la saqué o no la saqué. Lo llevo tranquilo y no me cambia. Pero siempre pienso que podría haber hecho algo más en todas las jugadas. Soy crítico.

-¿Pudiste hacer algo más en el gol de Paranense?

-Podría haber estado medio pasito a la izquierda porque no tenía tanto ángulo de tiro el que hizo el centro. Si esperaba me cabeceaba igual. Chocamos y fue gol. Si me recostaba a la izquierda y en lugar de centro pateaba al arco era gol... Fue una jugada de detallecito.

-¿Qué balance hacés de tu año?

-Fue bueno, pero cometí todos los errores del año juntos. Fueron muy seguidos y dio una imagen difícil. Además recibimos muchos goles. Los goles en contra generan negatividad. Pero en líneas generales fue un buen año. Me quedo con lo hecho en Libertadores, en concordancia con el equipo.

-Se habla mucho en Estudiantes de la necesidad de buscar un arquero para competirte el puesto, ¿cómo lo tomarías?

-Perfecto, porque me motivaría más. No tendría un problema, en absoluto. Igual yo estoy compitiendo el puesto con los chicos del Club desde hace muchos años. Hay muy buen material en inferiores. Pasaron varios como (Agustín) Rossi y Pepi (Sappa) y terminé atajando yo. No lo hago porque soy Andújar sino porque me lo gané. Que alguno de los chicos no haya funcionado un partido no significa que no sirva sino que ese día no le salieron las cosas.

-¿Se sacaron un peso de encima por clasificar a la Sudamericana?

-No es que nos quita una carga de encima pero se nos había complicado. Y terminó siendo un alivio clasificar a una copa internacional. Este año fue largo y difícil.

“Me molesta que se analice con la vara de si la pelotita entra o no. Y pasa siempre”

-¿A qué le atribuyen el bajón que tuvieron en la última parte de la temporada?

-El segundo semestre estuvo por debajo de las expectativas pero no fue tan malo. Si supiéramos lo hubiésemos podido solucionar antes. Comparto que fue un conjunto de cosas que se fue haciendo un caldo de cultivo y nos costó salir. De visitante no le encontramos la vuelta. Se dieron un montón de cosas: nos tomaron la mano, muchos estábamos en un bajo nivel y un agotamiento mental.

-¿Pudiste hablar con Balbo?

-Un poco. Nos cruzamos unos mensajes y poco más.

-¿Tiene plantel Estudiantes para tirarse a ganar algo en 2023?

-Ganar un torneo, dicho así, es muy simple. Estamos compitiendo contra planteles muy cotizados y sólo uno es campeón. Boca, River y Racing tienen mucho presupuesto. Ojalá que el año que viene podamos ser competitivos como en este. El club está haciendo un esfuerzo muy grande, tenemos muy buen plantel.

-Si fueras DT en un futuro ¿aceptarías que un jugador te hable de que el sistema de juego está siendo falible?

-Me gustaría darles herramientas para que se sientan cómodos y no tengan que venir a decirme eso que estamos fallando en algo. Pero soy jugador, todavía no lo sé.

-¿Te ves en un futuro vinculado al fútbol de Estudiantes?

-Es inevitable que en un futuro voy a estar vinculado, pero no sé cuándo. Ahora intentaré estar fuerte adentro de la cancha. Primero hay que prepararse y buscando herramientas que me nutran. Estar por estar, no.

-¿Por qué los futbolistas que pasaron por Estudiantes vuelven?

-Porque es un club que trata bien a los jugadores y les abre las puertas. Es un club lindo y la gente es agradecida con aquel que deja algo. Y se genera un contagio.