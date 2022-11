Gran Hermano está que arde: una discusión entre dos jugadores dejó callados a varios de los participantes de la casa

No es ninguna novedad que Juan y Walter "Alfa", ya no se pueden ni siquiera mirar a los ojos. Últimamente, han generado varios conflictos dentro de la casa de Gran Hermano y sus actitudes ya molestan hasta en sus propios compañeros.

Esta noche, se llevará a cabo una nueva gala de nominación y ambos están en placa, junto a Daniela, Agustín y Nacho, uno del grupo de los llamados "monitos".

Este fin de semana, Juan los reunió a todos en el living y les dijo cara a cara lo que estaba sintiendo. Y uno de los mas apuntados fue "Alfa". "A vos no te creo absolutamente nada y no estoy hablando para las cámaras. Vos sabés que a mi me faltaste el respeto", comenzó diciendo.

A su vez, en la misma línea, agregó: "Durante 48 horas, estuve atado de pies y manos acá adentro. Si vos hacés lo mismo afuera, creo que yo no reacciono de la misma manera. Todo se ve, todo se escucha".

Ante los constantes ataques y la atenta mirada de sus compañeros, Walter contesta y le consulta: "¿En qué momento te falté el respeto. Para saber, por si te tengo que pedir disculpas". "Me dijiste rata inmunda, pobre tipo, ¿Querés que siga?", le retruca Juan.

Luego de esa discusión, el participante manifestó que "no le falté el respeto a ninguno (a los jugadores), creo que hay un limite para jugar. Chicanear es parte del juego. No se puede pasar el límite", cerró.