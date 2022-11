“El Menú”: una sátira culinaria con sabor ácido

Hace unos años, durante una visita a Bergen, Noruega, el guionista de “Succession” Will Tracy hizo un viaje en bote para ir a cenar a un restaurante exclusivo ubicado en una isla privada cercana. “Soy un poco claustrofóbico, y cuando todos nos sentamos a comer vi que el bote que nos había dejado en el muelle se alejaba”, recuerda Tracy. “Era una isla pequeña y me di cuenta de que estaríamos allí sin poder salir por horas, y no podía dejar de pensar en qué pasaría si algo salía mal”.

Tracy le llevó la idea a su socio de hace años, Seth Reiss, y juntos concibieron una sátira en la que cada uno de los puntos fuertes de la historia coincidieran con una instancia del menú de degustación de un restaurante de lujo: así nació “El Menú”, estreno de esta semana en cines locales, donde desde los entremeses hasta el postre, la tensión va en aumento y se amplifican las

circunstancias inusuales, todo en el marco de un escenario realista que refleja los componentes de la industria gastronómica y hotelera.

Dirigida por Mark Mylod, productor de “Succession”, y con producción de Adam McKay (“No mires para arriba”), “El Menú” cuenta con un gran elenco: protagonizada por Ralph Fiennes, la argentina Anya Taylor-Joy y Nicholas Hoult, se trata de un thriller de humor negro para paladares intensos. En esta historia Taylor-Joy y Hoult interpretan a una pareja que viaja a una isla para comer en un exclusivo restaurante donde el chef (Fiennes) ha preparado un menú espléndido. Pero con algunas sorpresas.

Junto a la pareja asisten tres jóvenes hermanos de la industria de la tecnología, que ya llegan ebrios, Bryce (Rob Yang), Soren (Arturo Castro) y Dave (Mark St. Cyr), una pareja acaudalada, Anne y Richard (Judith Light y Reed Birney), la reconocida crítica gastronómica Lillian Bloom (Janet McTeer) y su servil editor, Ted (Paul Adelstein), además de una famosa estrella de cine de mediana edad (John Leguizamo) junto a su asistente, Felicity (Aimee Carrero). Les da la bienvenida el personal de recepción con su inmaculado uniforme, con Elsa (Hong Chau) a la cabeza.

A medida que transcurre la velada va aumentando la tensión en todas las mesas, mientras se van revelando secretos y se sirven platos inesperados. Con cada acontecimiento violento y tormentoso se empieza a vislumbrar la verdadera motivación de Slowik, y los comensales empiezan a inquietarse cuando caen en la cuenta de que su elaborado menú está diseñado como catalizador de un final de fiesta estremecedor.

Es que durante la velada, el personal del Hawthorn sirve a los comensales de seis mesas. Cada uno representa un tipo de persona que enfureció o le faltó el respeto al chef Slowik, desde antiguos clientes que dejaron de ir a sus restaurantes hasta pomposos críticos gastronómicos o sibaritas que creen saberlo todo.

“Tuve mucha suerte con el reparto, pero hay un viejo dicho que asegura que cuando los guiones son buenos, pasan cosas buenas; definitivamente fue nuestro caso –dice Mylod–. Una de esas cosas buenas fue Mary Vernieu, la directora de casting, que es una auténtica maravilla. Le describí el tono y la forma en la que quería trabajar, con un estilo muy a la Altman, con todos presentes en escena todo el tiempo. Necesitaba actores que fueran suficientemente rápidos y seguros para llevar esto adelante y darle algo de lugar a la improvisación. De a poco fuimos construyendo cada mesa con sus comensales, una por una”.

Los deliciosos platos cuentan una historia en “El Menú”, uno de los estrenos de la semana

Aunque muchos de los personajes, tanto comensales como personal, pueden parecer insufribles, estos clichés en sus características con el correr de la película van desapareciendo para descubrir trasfondos y personalidades más complejas. Para el reparto ese fue un aspecto particularmente atractivo. “Soy fanático de Mark y su capacidad de tomar un grupo de personajes naturalmente

desagradables y lograr que terminen agradando al público –dice Nicholas Hoult (“La favorita”, “The Great”), Tyler en la película–. Todos estos personajes son desagradables en muchos aspectos, pero extrañamente también dan ganas de pasar tiempo con ellos, por algún motivo uno se identifica con ellos”.

UNA PELÍCULA PARA FOODIES

La venganza contra sus comensales precisaba que cada plato tuviera que transmitirle dos cuestiones emocionales al público: en qué momento emocional se encuentra la historia y qué tan absurda llega a ser. Para lograrlo, y para elaborar platos que los actores y actrices pudieran comer, los realizadores trabajaron con la aclamada chef Dominque Crenn, que obtuvo tres estrellas Michelin por su restaurante Atelier Crenn en San Francisco.

“Colaboró con la producción con su mirada experta en la mecánica que supone dirigir un restaurante de primer nivel –señala el productor McCay–. Dominique es una de las mejores chefs del mundo. Pero quizá su mayor contribución haya sido aportar perspectiva en cuanto a cuestiones de género, raza y la dinámica de las relaciones entre trabajadores y empleadores que existen en todas las cocinas profesionales”.

Juan Contreras, socio de Crenn y su chef ejecutivo de pastelería, se sumó a Crenn y fue quien cocinó y presentó los platos que aparecen en pantalla. La pareja trabajó junto a la estilista culinaria Kendall Gensler, que los ayudó a adaptar cada plato para que se viera bien en cámara y con la iluminación del set. El resultado final fueron platos visualmente atractivos que además eran completamente comestibles.

La argentina Anya Taylor-Joy protagoniza la película junto a Ralph Fiennes

“Me obsesionaba la autenticidad –añade Mylod–. Dominique Crenn fue clave en nuestro proceso. Es una chef increíble, de primer nivel, y su comida es extraordinaria por su arte, pero también porque tiene calidez emocional. Una de las cosas específicas que buscábamos era que las creaciones del chef Slowik fueran emocionalmente frías. Que fueran hermosas pero, en algún punto, sin vida. Obviamente es una extensión de la situación de su alma y su mente en el momento en el que transcurre la historia. Esto permitió a Dominique hacer su papel al crear el menú del chef. Fue parte de la atracción para ella, además de poder jugar un poco con excesos divertidos en su arte. Enseguida se entusiasmó con el juego”.

Los productores también llamaron al chef local de Savannah John Benhase para que le enseñara al personal de cocina a usar los cuchillos, a emplatar y el protocolo de trabajo en la cocina de un restaurante. Era importante que el personal del chef Slowik se moviera en una coreografía practicada y uniforme al servir cada plato a los comensales. Se tuvo muy en cuenta lo que ocurría de fondo en la cocina del Hawthorn para que transmitiera que el personal, en gran medida interpretado por actores locales con experiencia en gastronomía, estaba preparando el próximo plato mientras se desplegaba el drama en el salón.

GIROS EN LA TRAMA

Plato a plato avanza la trama, pero sl igual que sus personajes, “El Menú” no es lo que parece ser al principio. Con cada plato se revela un nuevo aspecto de la historia, para que el espectador se embarque en una aventura inesperada y tormentosa con los comensales del Hawthorn. Como se trata de un thriller satírico, la película reflexiona sobre cuestiones profundas, pero sin querer dar lecciones morales. Es oscura y desconcertante, pero también divertida.

“La sátira es de esas cosas que nos generan una risa nerviosa y no sabemos bien por qué, pero oímos al resto del público reírse también –dice Taylor-Joy–. Si no lo podemos ver en nosotros mismos, podemos ver nuestro mundo reflejado. Sin embargo, también despierta risas y creo que esa es una gran forma de procesar emociones. Mis películas favoritas son las que nos dejan pensando y con ganas de comentar sobre lo que vimos”.

Mark Mylod, productor de “Succession”, dirige este thriller satírico culinario

“El poder de la sátira está en que aligera el golpe. Cuando estás riendo estás abierto y dispuesto. Se dice que la risa es un grito sin miedo ni juicio de valor. Cuando estás tan abierto y de repente recibes el golpe de la dura realidad, significa que te desarmó”, añade. Si bien los acontecimientos de la película se codean con el absurdo, también invitan a reflexionar acerca de cómo interactuamos con quienes nos sirven.