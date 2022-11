Cómo evolucionan los lesionados de la Selección

A tres semanas del debut del seleccionado argentino en el Mundial de Qatar contra Arabia Saudita, doce de los posibles 26 futbolistas convocados sufrieron lesiones en los últimos días.

El último en sumarse a la lista fue el mediocampista Giovani Lo Celso, por quien existe una máxima preocupación ya que los primeros estudios médicos arrojaron un desgarro de grado 1 pero se someterá a nuevos exámenes ya que temen que podría ser una lesión más grave.

Lionel Scaloni ya presentó ante la FIFA una lista preliminar pero en caso de lesión podrá recurrir a cualquier futbolista.

La fecha límite para entregar la nómina de 26 es el próximo 14 de noviembre y el primer partido de la Argentina será el 22 contra Arabia Saudita, por el grupo C.

No todos los casos son iguales. Por eso, a continuación se detalla uno por uno, los doce futbolistas que sufrieron lesiones en el último tramo de la preparación:

Emiliano Martínez: El sábado 29 de octubre, el “Dibu” recibió un duro golpe en la cabeza que lo obligó a ser reemplazado. Dijo que fue solo “un susto” y espera jugar el próximo domingo el partido de Aston Villa contra Manchester United.

Juan Musso: El domingo pasado volvió a jugar para Atalanta con una máscara especial, luego de 42 días de recuperación tras ser operado por una fractura en el maxilar.

Cristian Romero: Arrastra una molestia en el gemelo derecho y se perdió los últimos dos partidos de Tottenham.

Juan Foyth: El 28 de agosto sufrió una contusión postraumática en la rodilla izquierda con Villarreal. Después de dos meses ya se entrena en campo pero sin fecha de regreso.

Germán Pezzella: Tuvo una contractura que lo dejó afuera del partido de Liga de Europa pero el domingo pasado jugó todo el partido de Betis contra Real Sociedad.

Leandro Paredes: El 22 de octubre sufrió una lesión de bajo grado en el tendón de la corva del muslo izquierdo. El lunes próximo vuelve a los entrenamientos con el plantel de Juventus y jugaría el jueves 10 contra Hellas Verona, en la fecha entresemana del “Calcio”. La recuperación del ex Boca Juniors transita en los tiempos estipulados ya que el lunes próximo habrán pasado 16 días.

Guido Rodríguez: El jueves 27 de octubre recibió un fuerte golpe en la cadera en el compromiso de Betis por Liga de Europa. No jugó el domingo contra Real Sociedad pero esperan que esté el domingo en el derbi contra Sevilla.

Exequiel Palacios: El sábado volvió a jugar (26 minutos) para Bayer Leverkusen luego de 49 días ausente por una lesión en el aductor derecho y hoy fue titular por la Liga de Campeones contra Brujas, de Bélgica.

Giovani Lo Celso: Se lesionó el domingo con Villarreal. Se someterá en las próximas horas a nuevos estudios médicos para determinar el grado de la lesión muscular que sufrió. En primera instancia, se creía que el rosarino tenía una lesión muscular de grado 1 en el bíceps femoral de la pierna derecha. Sin embargo, desde España trascendió que “Gio” se someterá a nuevos estudios médicos ya que sospechan que podría haber sufrido un desprendimiento en dicho músculo y eso complicaría su situación de cara al Mundial de Qatar. El ex Rosario Central atraviesa algo similar a lo que le sucedió a Paulo Dybala, a quien no pudieron diagnosticar de inmediato por el hematoma que se le generó en la zona. Villarreal todavía no publicó ningún parte médico oficial pero el entrenador Quique Setién contó en su última aparición que Lo Celso ya arrastraba molestias en esa zona.

Ángel Di María: Sufrió un desgarro el 11 de octubre en Israel por la Liga de Campeones. El DT de Juventus, Massimiliano Allegri, adelantó que podrá volver el domingo contra Inter. Di María sufrió el pasado 11 de octubre una lesión de grado bajo en el tendón de la corva de la pierna derecha y el domingo se cumplirán 26 días de recuperación.

Paulo Dybala: El 9 de octubre sufrió una importante lesión en el recto femoral de la pierna izquierda tras patear un penal para Roma. Todavía no se entrena en campo y tampoco tiene fecha probable de regreso. Algunos periodistas europeos se animaron a afirtmar que será baja para el Mundial.

Nicolás González: Sufrió una distensión en el muslo izquierdo el 22 de octubre. Ya se perdió dos partidos de Fiorentina y recién volvería el miércoles 9 de noviembre contra Salernitana.