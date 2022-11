Dolor de los fans de los 'Power Ranger': murió Murió Jason David Frank, el héroe verde

El mundo del espectáculo llora la muerte de Jason David Frank, el actor que le dio vida al Power Ranger verde en su formación original. Según contó su representante, sufría de depresión y se habría suicidado en su casa.

A los 49 años, el recordado actor de la serie de superhéroes infantil, falleció en Texas. Fue su manager, Brian Butler-Au, quien confirmó la triste noticia y pidió respeto por el dolor de la familia.

“Jason era un artista marcial, mejor conocido por interpretar a Tommy en ‘Power Rangers’. Tuve el placer de ser su manager para las peleas donde compitió. Si alguien que conozcas está deprimido, por favor contáctalo”, comentó Butler-Au en sus redes sociales.

“Respeten la privacidad de su familia durante este horrible momento en el que aceptamos la pérdida de un ser tan maravilloso. Amaba mucho a su familia, amigos y fanáticos. Realmente se lo extrañará”, cerró.

Sus colegas y ex compañeros expresaron su dolor en las redes sociales. Su entrenador, Mike Bronzouilis, confesó: “Aún estoy en shock. Me llamó, me dejó un mensaje y demoré demasiado. Fue un buen amigo y lo extrañaré”.

Tommy Oliver fue el Power Ranger verde en la primera temporada de “Mighty Morphin Power Rangers”, en 1993. Junto a sus cinco compañeros, permanecieron por varias secuelas bajo los trajes de los héroes de colores.

En 1994, un año después de comenzar a forjar su futuro como actor exitoso, se casó con Shawna Frank y tuvieron tres hijos pero se divorciaron en 2001. En el mismo año, en un accidente de tránsito falleció , Thuy Trang, una de las Power Ranger y fue un golpe para la familia.

En 2003, el actor volvió a comprometerse con Tammi Frank y tuvieron una hija pero en agosto de este año, ella le pidió la separación definitiva.

Además de actor era luchador de la MMA, instructor de Muay Thai, Judo, Jiu Jitsu y Taekwondo, entre otros.