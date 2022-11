Enorme susto en una esquina platense por una tapa de desagüe floja

Una tapa de una boca de tormenta en malas condiciones casi provoca una desgracia en la esquina de 23 y 45, denunció Laureano, un vecino que, por poco, casi cae por el agujero del desagüe que se encuentra en la vereda.

Según describió, la tapa, redonda, está floja y al pisarla se le dio vuelta, por lo que casi cae dentro del agujero del desagüe.

"Pisé a un costado y la tapa se dio vuelta del todo. De milagro no me caí. Este pozo tienen unos 3 metros de profundidad. Me doblé el pie. Llegué a saltar por inercia", relató.

"Peso 80 kilos y hago deportes. Pero mirá si esta situación se le presenta a una persona mayor. O se cae al pozo o se quiebra una pierna", advirtió el hombre.