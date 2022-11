Renunció el empleado de un kiosco de 1 y 44 tras un asalto en el local

Muchas veces, los episodios delictivos no se agotan en el tiempo en que son consumados, sino que además acarrean posteriores derivaciones.

Es el caso de un asalto ocurrido en un kiosco de la esquina de 1 y 44, frente a la Estación de Trenes, que recién trascendió y se viralizó en las últimas horas.

Según puede observarse en el video de una cámara de seguridad del local, en la noche del 18 de este mes dos delincuentes en moto detuvieron su marcha frente a ese negocio.

Uno de ellos descendió del rodado con el casco en su cabeza y entró al kiosco, donde enseguida sacó de entre sus ropas un pistolón y le apuntó al joven empleado, que estaba solo, colmándolo de terror. Al punto que instintivamente levantó sus manos al temer que le dispararan.

El trabajador, que además reveló que es peruano y estudiante de la carrera de Periodismo desde 2019, señaló que rápidamente el ladrón se apoderó del dinero que había en la caja registradora. Pero afirmó que también lo despojó de su billetera, con toda su documentación, y el celular.

“ME PASEARON POR TODOS LADOS”

Posteriormente, el joven se quejó porque tras el atraco “fui a la comisaría segunda, donde me atendieron por una ventana y no me tomaron la denuncia”.

Indignado, refirió que entonces “fui a la comisaría tercera, aunque no era la que correspondía por jurisdicción. Me atendieron bien, pero me mandaron a que vaya nuevamente a la otra. Me pasearon por todos lados y no me tomaron la denuncia en ninguna dependencia”.

Por el estrés vivido y el susto que se llevó en el asalto, decidió renunciar al trabajo. “Ya no me sentía a salvo”, aseguró.

Lo que más lamenta la víctima, sabiendo que está a salvo y que solo fue un susto, es que “perdí más de lo que había en la caja, entre mi celular y lo que me va a costar el trámite para hacer el nuevo documento”.