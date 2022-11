El adiós a Peque, dueño de mil anécdotas en la cocina Pincha: el día que le dijo "no" a Messi

Estudiantes amaneció ayer con una noticia muy triste, sobre todo puertas adentro. Y es que a los 67 años se despidió físicamente de este mundo Horacio “Peque” Molinari, histórico cocinero de la institución albirroja.

Apasionado por el club y fanático del Pincha, quien trabajó por más un década en el León con una sonrisa de oreja a oreja por estar cumpliendo su sueño, supo alimentar a los planteles campeones de la Copa Libertadores de 2009 y también del Apertura 2010. Llegó meses después del arribo de Alejandro Sabella y se retiró en 2020.

EL MENSAJE DEL PINCHA

Horas después de conocer la noticia, Estudiantes le dedicó una publicación en sus redes sociales, con un sentido mensaje.

“El Club Estudiantes de La Plata lamenta profundamente el fallecimiento de Horacio Molinari, histórico cocinero de nuestro plantel profesional. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este momento difícil. ¡Hasta siempre, Peque querido!”, remarcaron desde el Pincha.

AQUELLA NOCHE INCÓMODA CON MESSI COMO INVITADO DE LA BRUJA

Antes de cocinero, Molinari se definía a sí mismo como fanático de Estudiantes. Es por eso que tenía cierta resquemor para con Lionel Messi por aquel agónico gol convertido en el Mundial de Clubes frente a los entonces dirigidos por Alejandro Sabella. Y cuando Juan Sebastián Verón le dijo que tendría que cocinarle al rosarino, al Peque no le gustó nada.

“Al principio me dijo que venía un amigo suyo, pero como sabía que no lo quería, no me dijo su nombre”, recordó tiempo atrás en una entrevista con este matutino. “Cuando me confesó que era él, no quería saber nada. Le dije: ‘cocinale vos, si nos hizo ese gol en Dubai’”. Y también dejó en claro que increpó a Verón: “¿Cómo podés invitar a comer al enemigo?”, le dijo.

Aquel encuentro se realizó una noche de 2011, meses antes de la Copa América que se llevó a cabo en Argentina y que tuvo a La Plata como una de sus sedes. Fue en la casa de la Brujita, en un barrio cerrado de City Bell.

Peque contó en su momento que pese a no tener nada de ganas, fue igual. Pero le advirtió a Verón que no se lo presentara ni lo llevara para la zona de la parrilla. “Quería cocinar e irme a casa de nuevo. Le hice un chivito a la parrilla”, rememoró tiempo atrás. “Messi vino con Daddy, fisioterapeuta de la Selección. Y fue él quien se acercó hasta la parrilla para dejarme una bolsa con un montón de camisetas y pantalones. Pero les dije que no las quería porque no me entraban”, siguió con su anécdota. El padre, que estaba en la mesa junto al hermano mayor de Leo, no lo podía creer. Los demás se reían, entre ellos el protagonista de la historia, a quien luego le pidieron una foto con Peque que casi no se realiza porque el cocinero no quiso abrazarlo. “Messi me decía que ya estaba, que había sido un gol y nada más y que respetaba mucho a Estudiantes. Yo no me voy a olvidar más de él, pero Messi tampoco de mí”, finalizó en su momento entre risas.