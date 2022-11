En su defensa, De Vido reivindicó a Néstor Kirchner

“Néstor Kirchner no fue jefe de una banda”, sostuvo el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, en uno de los párrafos finales de su alegato en la llamada causa Vialidad, que lo tiene entre los acusados. En el caso también está imputada la expresidenta, Cristina Kirchner, y el empresario de la construcción, Lázaro Báez. Lo que se investiga, precisamente, es el presunto direccionamiento de la obra pública en tiempos del kirchnerismo para favorecer con millonarios contratos a Báez, que estuvo presente en la audiencia de ayer, pero se negó a declarar.

El que sí habló fue De Vido, que quiso aprovechar esta instancia de palabras finales antes de la sentencia para defenderse de las acusaciones en su contra y hasta reivindicó al expresidente: “Néstor Kirchner no fue jefe de una banda”.

También le apuntó a los magistrados del Tribunal Oral Federal 2 que lo juzgan: “Ustedes deben elegir entre una condena inmoral o el resguardo al Estado de derecho, no es otra opción”, advirtió y dijo sobre el PJ: “Somos compañeros, así nos llamamos los peronistas, no somos socios, no tenemos negocios ni negociados sino un proyecto en común”.

Durante la audiencia (realizada por Zoom), De Vido insistió en que no hubo direccionamiento en la obra pública y que él no participó de manera directa en la tramitación de los expedientes que se investigan en el juicio. Además, se quejó por el criterio de la fiscalía para acusarlo y cuestionó: “Se omitió la presencia de otros compañeros de gabinete que llevaron adelante junto conmigo la gestión del Estado”. De hecho, a lo largo del juicio se apuntó en más de una oportunidad al rol de los jefes de gabinete. Entre ellos, el actual presidente, Alberto Fernández, que cumplió esa función durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.