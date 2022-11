Reclamo por teléfonos que andan mal en Barrio Norte

Hace dos meses que está sin línea de la empresa Movistar Hogar. Así lo denunció Griselda Mohamed, vecina del Barrio Norte. “Me hicieron comprar un aparato nuevo y sigo con problemas. Fui a reclamar a la oficina de 47 entre 8 y 9 y me dijeron que tengo que esperar. Puedo llamar, pero no recibo llamadas porque se corta”, precisó la titular del teléfono 482-7741, quien destacó, asimismo, que padece de dificultades para oír. “Tengo discapacidad auditiva de los dos oídos y necesito el teléfono de línea porque le agregué un aparato que sube el volumen. El número de reclamo es el 40935761. En la empresa dicen que hay un problema, pero no dicen nada más. Además, son varios vecinos con este problema”, añadió.