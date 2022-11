El dramático mensaje de Soledad Silveyra en la "Mesaza" de Mirtha tras contagiarse Gripe A: "Pensé que me moría"

Este sábado, en las habituales cenas de Mirtha Legrand, los famosos acompañaron a la "chiqui" en una nueva velada. Estuvieron presentes el ministro de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, la diseñadora Valeria Mazza, el periodista Franco Mercuriali, el médico Jorge Dotto, la humorista Costa y la actriz y ex presentadora de televisión, Soledad Silveyra.

Esta última fue quien contó una de las historias que mas impactó en la mesa. Se trata de la historia en carne propia de cómo cursó la enfermedad de la Gripe A, cuando regresaba de unas vacaciones. Los médicos, no podían diagnosticar de que se trataba, aunque la actriz fue clara: "Estuve enferma y pensé que me moría".

Ante las consultas de la propia conductora de TV, "Solita" dio más detalles de la situación y contó una de las posibles causas por la que ella se pudo haber contagiado: “En el avión hacía mucho frío. Llegué a casa, me dolía todo y no me podía ni dormir”, explicó.

En esa misma línea, relató: “A la noche fui a lo de una amiga y estaba mareada. No había dormido, venía con otro horario, pensé que era eso, pero al día siguiente amanecí con 40 grados de fiebre”.

Los días pasaban y la temperatura no descendía. "Era Gripe A. Yo prefería que fuera coronavirus, ya que tenía todas las vacunas", exclamó, a lo que luego agregó: "No les puedo explicar lo que es estar tres días con 40 grados de fiebre".