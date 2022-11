En la UCR dicen que “no hay vocación” de instalar un candidato a presidente

Alfredo Cornejo salió a patear el tablero. El senador mendocino cuestionó a la conducción de su propio partido por no empujar decididamente un nombre para la pelea presidencial dentro de Juntos por el Cambio. “El radicalismo no ha empoderado a un candidato. Hay gente que se menciona como candidato pero no es que el partido se puso de acuerdo y apunta a uno para ganar, que debería ser el mejor razonamiento y no se ha hecho. Hay tiempo para hacerlo si todo el radicalismo toma esa decisión. En todo este 2022 no he visto que empoderaran a alguien, todo lo contrario, se ha debilitado al que lo dijo abiertamente, que es Facundo Manes. Se lo ha debilitado en este proceso y por las razones que sean, no hay un affectio societatis para apoyarlo”, disparó.

Cornejo salió así a cuestionar a Gerardo Morales, el gobernador jujeño y presidente de la UCR, que también aspira, como Manes, a terciar en la disputa. Pero para el ex mandatario de Mendoza, los radicales, lejos de empoderarse, se han debilitado en esa disputa interna con el PRO. “Juntos por el Cambio no tiene un candidato recortado como era en 2015, que se sabía que Macri ganaba las PASO, pero hay un pelotón del PRO por encima de los radicales que se miden. Se está agotando el tiempo para empoderar a alguien y da la impresión que no hay vocación en las autoridades del Comité Nacional. No tiene vocación el radicalismo de hacerlo”, dijo.

Las afirmaciones del legislador se producen en medio de las versiones que hablan de fórmulas cruzadas en Juntos por el Cambio, con dirigentes del radicalismo secundando tanto a Horacio Rodríguez Larreta como a Patricia Bullrich. De hecho, a Cornejo se lo menciona como vice de la ex ministra de Seguridad y a Morales acompañando a Larreta.

Sin embargo, Manes sigue adelante con su candidatura aunque sin el apoyo explícito de su propio partido. El neurocientífico rediseñó su estrategia y buscará retormar su ofensiva proselitista en los próximos días.

En ese marco, Cornejo insistió en que la UCR buscó horadar a Manes luego de que el médico saliera a criticar a Mauricio Macri. “El comunicado del Comité Nacional fue un golpe duro porque él hablaba desde el radicalismo y ese comunicado lo debilitó”, precisó.

Diferencias

Exhibiendo las fuertes diferencias que existen en la UCR, el senador marcó distancia de Morales. “Se ven progresos en su paso por la Gobernación de Jujuy pero creo que hoy hay una demanda por un radicalismo mucho más representativo de sectores privados, emprendedores, empresarios, trabajadores y no está leyendo bien esa demanda. Pero tiene condiciones”, consideró.

Y sostuvo que no concuerda con el jefe del Comité Nacional cuando sale a criticar al ex presidente Macri. “Sobre todo cuando muestra diferencias tajantes dentro de la coalición. No creo que conecte con la demanda ciudadana que tenemos en Juntos por el Cambio y tampoco creo que le haga bien al radicalismo. El simpatizante radical está más angustiado porque esta coalición no se fracture y se mantenga unida que por buscar una identidad partidaria”, consideró.

Respecto de la posibilidad de que finalmente se avance con fórmulas compartidas con sus socios, Cornejo insistió en la idea de que los radicales se unifiquen detrás de un candidato propio. “Si empoderamos a alguien podemos competir pero tenemos que poner a todo el radicalismo detrás y eso no está sucediendo. Y hoy las encuestas dan a referentes del PRO por encima de los radicales”.

Fue en ese sentido que habló de fórmulas mixtas con el PRO. “Respecto a las fórmulas mixtas no lo planteo como un requisito indispensable. Creo que se va a dar lo del 2021: que se mezclaron radicales con PRO en todas las listas de las 17 provincias donde fuimos a una PASO. Creo que hay más un espíritu de coalición en las segundas líneas que en las primeras y sería saludable, para no cometer los errores de 2015. En ese espíritu suena mejor la fórmula mixta”, precisó.

Finalmente Cornejo mantuvo la incógnita respecto de la posibilidad de volver a competir por la gobernación de Mendoza. “En mi provincia mi paso por la Gobernación tiene una buena aprobación, con lo cual siempre me deja en esa carrera, el propio gobernador quiere que yo sea el candidato y muchos intendentes lo han dicho en público”, dijo. No obstante reconoció afinidades con Patricia Bullrich.

