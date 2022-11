“La unidad de Juntos no está en duda”

Café con leche y tostadas con mermelada fue el desayuno que compartieron ayer en la República de los Niños el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el intendente, Julio Garro, en el marco de una recorrida que el referente nacional del PRO viene realizando por todo el país, con la mira puesta en 2023.

En diálogo exclusivo con EL DIA, Rodríguez Larreta defendió la celebración de PASO en los tres niveles de gobierno -nacional, provincial y municipal-, y aseguró que más allá de las tensiones internas, “no está en duda la unidad de Juntos por el Cambio”.

“Obviamente, hay tensiones y discusiones internas que son propias de un espacio que aspira a ser mayoritario, pero quiero recordar que es la primera vez desde la vuelta de la democracia que, con el peronismo en el gobierno, la oposición se ha mantenido unida. Y gracias a esa unidad no están pudiendo modificar la Corte Suprema, gracias a eso no se llevaron puesto al procurador, ni sacaron la reforma judicial. Gracias a la unidad nuestra no estamos en default con el Fondo Monetario. Y eso tiene un valor enorme”, dijo sobre el tema. Y agregó: “Yo entiendo que hay tensiones y discusiones. Pero si vamos al fondo de la cuestión, por primera vez estamos unidos. No hay ninguna duda de la unión de Juntos por el Cambio”.

Cuando se lo consultó sobre las encuestas que lo muestran como uno de los presidenciables para el año próximo, respondió: “Todavía no hablamos de candidaturas. Estoy terminando de recorrer el país. Pero en el fondo hay una gran vocación de trabajar por este país y ser parte de la generación que saque este país adelante”.

Y si de vocación se trata, la mención de Patricia Bullrich como potencial candidata, lo llevó a citar a diferentes referentes del espacio: “Hay varias alternativas que podrían estar yendo a una PASO, como María Eugenia Vidal, como Mauricio Macri, Bullrich… El radicalismo tiene varias figuras como (Gerardo) Morales y (Facundo) Manes”.

En ese tren se metió de lleno en el tema de las PASO. “Creo que es bueno que haya una PASO. Definitivamente. Que vayan a las PASO todos los que quieran ir a las PASO”.

Frente a la consulta sobre las inquietudes de intendentes de Juntos, tantos del PRO como radicales, sobre que pueda haber una PASO, indicó: “A mí me parece que el hecho de que elija la gente siempre es mejor. Con lo cual, estoy de acuerdo con que haya PASO local”.

Luego, con críticas, puso el foco en la gestión del Gobierno nacional. “Seis y medio de inflación por mes. Eso es lo que resume a este gobierno. Cuarenta por ciento de pobreza. Y no hay un plan. Ahora vuelven a poner el dólar soja, que es otro parche… Todas situaciones de mucha angustia para la gente, sobre todo con la inseguridad y la inflación. ¡Cuesta 500 pesos el pan en el supermercado! Veo parches, medidas aisladas… Necesitamos medidas por 20 años, no por un mes”.

Y preguntado sobre cuáles deberían ser esas medidas, respondió: “Tienen que ser medidas integrales: desde estabilizar la economía hasta hacer que la Argentina vuelva a empezar. Haciendo foco en cómo nos desarrollamos, qué productos le vendemos al mundo, cómo abrimos el mercado, cómo actualizamos el sistema laboral. No se crea trabajo privado desde hace mucho tiempo en Argentina. Un replanteo de los planes sociales, procurar un sistema jubilatorio estable, que se mantenga en el tiempo, sin privilegios… Hay muchas cosas que hay que hacer”.