Los cortes de luz y la falta de agua siguen a la orden del día en la Ciudad

El calor encontró en el final de la semana un cuadro de tormenta perfecta en algunas zonas: en casos se conjugó con la falta de luz o agua.

Vecinos de enclaves situados en las localidades de Hernández, Gonnet y City Bell se comunicaron anoche con este diario para señalar un extenso corte de luz en puntos de esas localidades, hacia el norte de la Ciudad.

Los problemas, indicaron, se presentaron pasadas las 21 y se mantenían cerca de la medianoche.

El problema de la noche, se sumó a reclamos por cortes durante la mañana en la cuadra de 25 entre 45 y 46, y 3 entre 37 y 38. “Sin luz otra vez con esta temperatura y gente de edad avanzada en los departamentos sin aire ni ventiladores”, apuntó un vecino sobre el problema en La Loma, luego solucionado.

En tanto, en Hernández, tuvieron una jornada cargada de dificultades. “En la zona de 25 y 511 hace tres días que no tenemos agua. Nos dicen que va a volver pero pasan los días y no sale una gota de agua. No sabemos qué hacer”, se quejó un vecino por la tarde. Anoche, Susana, agregó a eso que “de 25 a 31 y de 511 a 520 estamos sin luz desde unos minutos antes de las diez. Venimos un corte el jueves y ahora esto”, lamentó la mujer.

También cerca de las 22 buscaban explicaciones sobre el corte de luz en Gonnet y City Bell. “Todos los días hay cortes entre caminos, en la zona hacía Belgrano y a media cuadra de Cantilo”, describió Amalia.

Cristina apuntó que en Gonnet estaban sin luz en 16 y 503 y junto con eso “sin agua, sin cámaras, ni monitoreo de alarma”.

A esa hora también se reclamaba por la luz desde la zona de 22 y 49. El servicio, indicó la vecina volvió pasadas las 23.

Por la noche también se imploraba por la vuelta de la presión a las canillas en la cuadra de 28 entre 33 y 34. “No hay una gota. El corte es total”, dijo Carmen.

Algo parecido, en San Carlos: “Falta de agua hace tres días en la calle 44 bis entre 145 y 146”, denunció una vecina de la cuadra.