Ya hay fecha de alegatos en el juicio a la “Megabanda”

A falta de una jornada de debate, el juicio a la llamada “Megabanda” entrará en la recta final. Es que ya están definidas las fechas para el desarrollo de los alegatos de la acusación y las defensas, que se extenderán entre los próximos 5 y 6 de diciembre. Mariano Sibuet y María Victoria Huergo son los representantes del Ministerio Público Fiscal y quienes llevaron adelante todo el proceso ante el Tribunal II de La Plata, integrado por Silvia Hoerr, Santiago Paolini y Andrés Vitali.

Del otro lado, en el banquillo de los acusados, están el ex juez César Melazo; el ex comisario mayor, Gustavo Bursztyn; el oficial Gustavo Andrés Gregorio Mena (ya cesanteado por otra causa); Adrián “Quichua” Manes (detenido por homicidio); Carlos Bertoni (hermano del jugador de fútbol campeón del mundo ); Carlos “Macha” Barroso Luna; Héctor “Pepe” Vega; el ex barra de Gimnasia, Martín Ezequiel “Gaucho” Fernández y Enrique Edgardo “Quique” Petrullo.

Qué se sospecha de ellos: que conformaban una presunta organización dedicada a cometer todo tipo de delitos, entre los cuales figura un homicidio. El del “Tecla” Juan Farías, uno de los integrantes del grupo caído en desgracia.

Otros tantos fueron quedando en el camino. Algunos porque tienen pendientes planteos judiciales en instancias superiores, como Marcos Chiusaroli, Claudia Edith Giunta y Jorge Gómez de Saravia, y varios -como el Tucumano Herra- porque pactaron juicios abreviados con reconocimiento de culpabilidad y acuerdo de pena.