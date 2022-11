Con críticas a Macri, Alberto F. inauguró el techo de la estación de trenes

Con renovadas críticas a la gestión de Mauricio Macri, el presidente, Alberto Fernández, inauguró ayer el techo de la estación de trenes de 1 y 44, que retomará su funcionamiento a partir de hoy. Fue con un acto del que participó el gobernador, Axel Kicillof, además de ministros nacionales, y que incluyó el anuncio de un convenio para avanzar en otro tramo del Tren Universitario.

Con un tono de fuerte crítica a la gestión presidencial de Mauricio Macri, Fernández cuestionó la demora en terminar el techo de la estación de trenes, luego de la electrificación del ramal de la exlínea Roca. “El último que se había ocupado de esta estación fue un director de Hollywood”, ironizó en referencia a Jean-Jacques Annaud, quien filmó en 1997 en nuestra ciudad la película “Siete años en el Tíbet”.

Con el comentario, apuntó a la gestión anterior porque “dejó el techo sin terminar y, cuando llovía, la gente esperaba el tren en los andenes con paraguas”. En esa línea, Fernández advirtió que eso ocurrió cuando “el Estado se retiró, pero ahora el Estado recuperó la estación para los argentinos y argentinas”.

Fue en compañía del gobernador, Axel Kicillof, el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, y su par de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, además del titular de Trenes Argentinos, Martín Marinucci.

En el marco de la expresión de satisfacción del Gobernador por la instalación de la nueva estructura, el Presidente advirtió que las obras en el ramal no concluyeron. “Sólo estamos inaugurando el techo”, aclaró.

El acto se desarrolló con la presencia de legisladores provinciales, concejales de la Ciudad, ministros bonaerenses y dirigentes. Sin embargo, el intendente, Julio Garro, brilló por su ausencia. “Desde la Casa Militar se contactaron con la Comuna el viernes para coordinar el operativo de tránsito por la visita del Presidente, pero no me invitaron hasta ayer, dos horas antes del acto y yo ya no podía modificar la agenda”, explicó a EL DIA el jefe comunal.