“Fue un padre para nosotros”

Alejandro Sabella estaría cumpliendo 68 años en la jornada de hoy. Y pese a su ausencia desde lo físico, Pachorra sigue presente en las vidas que ha marcado a lo largo de la suya.

Ya sea en Estudiantes o al frente de la Selección Argentina, el solo hecho de nombrarlo frente a algún protagonista que haya compartido tiempo con él toca una fibra íntima, con la cual florecen varios recuerdos imborrables.

Su nombre, pese a estos dos años de ausencia, sigue siendo sinónimo de dignidad y nobleza, características que en el mundo del fútbol actual no abundan.

Fue el artífice de los últimos dos títulos que consiguió Estudiantes: la Copa Libertadores de América del 2009 y el Torneo Apertura del 2010.

No obstante, su gran logro en el club fue haber formado un grupo que lo tiene presente en cada encuentro, algo que por ejemplo se vio hace algunos días, en la despedida de Gastón Fernández en la que se celebró “La noche de los campeones”.

Allí, uno de los tantos invitados fue Christian Cellay, quien dialogó con este matutino y destacó lo que representó, representa y representará Alejandro Sabella en la vida de cada uno de ellos.

Radicado en Andorra desde hace tiempo, donde no solo es jugador del Unió Esportiva Sant Julià sino también su presidente, el Samurai remarcó lo que fue para él formar parte de “La noche de los campeones” días atrás.

“Es algo que no me podía perder. Reencontrarme con la familia Pincharrata. Con mis excompañeros y amigos, que hacía muchos años que a algunos no los veía. O que a algunos les había perdido el rastro. Y la verdad que emociona. No dan ganas de irse. Si bien estoy en Europa y estoy bien, en un país estable y con seguridad, esto te deja con ganas de quedarte” indicó. “Es inigualable lo que se vive en Estudiantes en el estadio. No lo conocía y me pareció impresionante. Disfruté mucho realmente”.

Siendo uno de los protagonistas de la conquista continental del 2009, los recuerdos de aquel certamen también fueron tema de conversación.

“Con el correr de los años uno va notando lo que fue y lo que significó en aquel entonces”, sostuvo el lateral. “Por ahí antes no le dábamos la dimensión que tenía. Y no por algo en especial, sino porque, como lo vivís, estás muy adentro”, agregó. “Y ahora que han pasado tantos años y que uno por ahí está más afuera y que ve más el tema de dejar el fútbol y las despedidas y demás, ve realmente lo importante que fue en ese entonces. Y la verdad que te llena de orgullo”, aseguró. “Se caen lágrimas. Se pone la piel de gallina por todo lo que se ha vivido. Y realmente fue tan emocionante que entramos realmente en la historia del club. Y eso no le pasa a cualquiera”, destacó.

El corcho en cuestión

DE CELLAY Y SABELLA A AGUIRRE SUÁREZ Y EL CORCHO

Dentro de aquel trajín Libertador, Christian Cellay vivió un momento más que especial, el cual los tuvo como protagonistas al propio lateral, a Alejandro Sabella, a la gloria Pincha Ramón Alberto Aguirre Suárez y a un corcho.

“La verdad es que eso fue algo increíble”, comenzó el Samurai. “Fue en un momento en que hubo una charla técnica en la previa a un partido en el micro cine que teníamos. Y Alejandro siempre decía unas palabras, independientemente de decir cómo íbamos a jugar y la estrategia a plantear. Siempre decía unas palabras”, prosiguió. “Y en ese momento cuenta una anécdota de Aguirre Suárez, de que fue a jugar la final del ´68 y tenía la rodilla rota. Y para no demostrar esa dolencia y ese dolor, empezó a masticar un corcho. Cada vez que le dolía, masticaba. Así demostraba que era aguerrido y que estaba para el grupo”, recordó Cellay. “Entonces Alejandro se me acerca. Yo en ese momento tenía la rodilla rota. Y él se acerca, saca un corcho y me dice: ´que te vaya tan bien como le fue a Aguirre Suárez´. Aguirre Suárez ese partido lo había ganado y había salido campeón. Y en ese momento sentí que era algo que tenía que llevar para siempre. Y desde ahí no me he separado del corcho. Lo llevé en cada partido”, remarcó. “Se me ocurrió metérmelo en la pierna, al lado de la canillera. Y así jugué todos los partidos restantes, con el corcho ahí”, sostuvo. “Al final, cuando salimos campeones, estábamos en el vestuario, lleno de gente, y se acercan Claudio (Gugnali) y Juli (Camino) y les digo: ´miren, miren lo que tengo´. Se los mostré. Lo llamaron a Alejandro a los gritos. Él se acercó, feliz, y puso una cara de sorprendido que no me la olvido más. No podía creer que yo hubiera jugado con ese corcho. Y la verdad es algo increíble”, agregó. “El corcho lo sigo teniendo. Es algo de lo que no me voy a despegar jamás en mi vida”, completó.

“Fue el mejor entrenador que tuve en mi carrera. Y como persona, inigualable”

Ante esto y en una fecha más que especial, a Cellay se le consultó también sobre lo que significa Alejandro Sabella para él y para los que fueron sus compañeros en sus casi tres años en el club, donde jugó un total de 110 partidos oficiales, los cuales acompañó con tres goles convertidos.

“Alejandro fue un padre para todos nosotros. Fue un padre”, explicó el lateral sin siquiera dudarlo. “La verdad es que nos ha cambiado la visión de muchas cosas, no solo futbolísticas, sino también de la vida”, agregó. “Fue un fuera de serie para mí. El mejor entrenador que tuve en mi carrera. Y como persona era inigualable. Nos ha dejado marcados a fuego a todos”, concluyó Cellay.