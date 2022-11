Se viene la marea “tinista”: más urbana, más atrevida, llega Tini

El estadio de Estudiantes se verá esta noche sacudido por la marea de tinistas, que llegarán al Estadio UNO desde las primeras horas del día para tomar ubicación bien cerca de Martina “Tini” Stoessel, la que fuera ídola de infancias que ahora es diva de juventudes.

Tini se presentará esta noche, desde las 21, cerrando el año que marcó su regreso a los escenarios tras las dos temporadas pandémicas que interrumpieron su exitosa gira “Quiero Volver Tour”: en aquella oportunidad, llenó nueve Luna Park, record para una artista femenina; en esta gira, en la que presenta una faceta más urbana, apostó a más, abriendo el baile en España y realizando seis conciertos seguidos en el Hipódromo de Palermo, todos agotados para más de 17 mil personas. Y esto sigue: tras UNO, Tini llevará su música a Córdoba y Rosario para cerrar el año en el Campo Argentino de Polo. Y el año que viene, México.

Es el tour más importante de su carrera, es un año que ha sido convulsionado para Tini. Un año con un tour que ya lleva más de 14 meses y mil vuelos que se entremezclaron con rumores de romances y el inicio de una relación muy mediática con el futbolista Rodrigo De Paul. Mientras pasaba todo esto, Martina transicionaba del melódico pop a la música urbana, con colaboraciones en sencillos con artistas como L-Gante, Thiago PZK y Becky G con las que tomaba distancia de la chica Disney para comenzar a encarnar a una Tini más adulta y atrevida. Y en medio de todos estos cambios, internaron a su padre, Alejandro, quien estuvo crítico.

La movida, mal, no le salió, como mostró uno de los momentos más estelares de su carrera, protagonizado durante el quinto de los diez shows que realizó Coldplay en River: Tini fue la gran invitada, sorpresa, de la velada, quien se sumó en una balada de la banda británica e interpretó su éxito “Carne y hueso”. La estrella pop local participó también del tema “Let Somebody Go”, uno de los pasajes más intimistas del espectáculo, que en las cuatro noches anteriores había cantado el líder del grupo Chris Martin a solas en el piano junto a H.E.R., la artista que realiza los números de apertura en este tramo de la gira sudamericana. Al finalizar esta canción, Tini lanzó los primeros versos de “Carne y hueso”, la cual fue inmediatamente reconocida y coreada por la multitud.

Lo curioso: en la tribuna estaba Camila Homs, ex de su actual pareja, De Paul, que justo, justo, justo, fue a ver a Coldplay la noche que invitaron, por sorpresa, a Tini.

URBANA

“Carne y hueso”, la canción que cantó en el escenario, funciona como una especie de fusión de las dos Tini: es una balada, con los visos más pop que todos le conocen, pero con otra voz, otro beat detrás, y otro filo. Una canción que “te destroza el corazón”, lanza Tini, “una balada que decís: tengo ganas de largar, llorar y no salir de la cama”.

Su música pasa hoy, sin embargo, por el baile y lo urbano, lejos de aquellas melodías con las que cobró fama en “Violetta”, muy jovencita.

El paso al género urbano ha ayudado a su internacionalización, porque suelen ser melodías que rápidamente entran al oído, confesó Tini, aunque también afirmó que hacer este tipo de música no fue una estrategia para llegar a todo el mundo, sino parte de su naturaleza, pues era el género que le gustaba.

“Quizás yo inevitablemente a la hora de hacer música como que recurro a eso porque es lo que escucho y es lo que consumo”, contó Tini cuando visitó España.

Tini llega esta noche a La Plata, cerca del cierre de una gira en la que se transformó

Y ser parte del movimiento femenino en la música urbana es algo que la enorgullece, y espera que con esta irrupción que ha hecho junto a otras colegas en el género se abran puertas para las siguientes generaciones.

“A mí me enorgullece mucho ser parte de este movimiento, no solamente para las mujeres de hoy en día, sino también para la cantidad de jóvenes y mujeres que van a querer hacer música el día de mañana y que quizás no va a ser para nada difícil”, contó Tini en su última visita a México.

Pero abrirse camino en el reguetón ha sido difícil, especialmente por el talento femenino que ya existe. “Es difícil en el sentido de decir ‘wow, cuánto talento femenino hay y hubo en el mundo’ y quizás no están abiertas las posibilidades del todo. En ese sentido, como que te da tristeza, bronca, pena, pero nunca me dio miedo hacerlo”, confesó.

Pero “me animé, lo hice y no me importaba si me fueran a juzgar, no me importaba nada, tenía como una inconsciencia, creo que eso fue bueno”, señaló la cantante de éxitos como “La Triple T” y “Miénteme”.

Mal no le fue: Tini tuvo en 2021 el lanzamiento de su ultra mega hit “Miénteme” junto a María Becerra que llegó a lo más alto de los charts estando #1 en Spotify, con más de 246 millones de views. Inició ese año su mega gira internacional, que llevó a Daniel Grinbank a decir que Tini es “la artista argentina más convocante en el mundo entero”.

Grinbank organizó las tres giras de Tini y aseguró que la ex protagonista de Violetta suele convocar a un promedio de 20.000 espectadores en los principales países de Europa, y que en muchos de ellos realiza un promedio de cinco o seis shows por visita.

Tanto Youtube como Spotify, las dos grandes medidoras del éxito de un músico, indican que Stoessel tiene millones de fans en el mundo entero, gracias al éxito de sus canciones.

Pero además Stoessel es una neo diva ya que marca tendencia a la hora de vestirse, peinarse y maquillarse en millones de chicas que van desde los 7 a los 26 años: ya no es un fenómeno infantil, ya que logró superar la barrera que dificulta la carrera de los artistas para niños al lograr convocar a un público de más de 17 años.

Los púberes y adolescentes son hoy el centro de los estudios de consumo, ya que son el sector etario que más millones hace ganar a todas las ramas de la industria. Y Tini tiene muy claro eso y su equipo también, por eso las cámaras que filman cada recital para que los fans lo vean en las cinco pantallas que se ubican dentro del estadio se detienen en cada cambio de ropa: muestran las uñas, el glitter, el maquillaje, los cambios de vestuarios, sus zapatos y los movimientos de Tini y sus bailarinas. Porque eso repercutirá a la hora de comprar. Tini, fuerza imparable, es más que una artista.

El escenario montado sobre la tribuna de 55, en el Estadio UNO de estudiantes