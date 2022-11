Barón, “La Araña” y Osvaldo: “¿No se dan cuenta que sigo yendo a terapia, que me rompieron el alma?”

Jimena Barón regresó en octubre a la música y, como siempre, sus canciones fueron dardos para sus ex: “La Araña”, su primer single, habla de la traición de una amiga por elegir a un hombre que fue su ex. Habla, claro, de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo.

En LuzuTV Nati Jota le preguntó si se esperaba el revuelo sobre la canción, y J-Mena fue frontal. “En pandemia me amigué con mi laburo. Te inventan el ‘es parte’. No entiendo. En el contrato no estaba que me maltraten y que me la banque. Pero en pandemia fue un momento de introspección”, comenzó diciendo, pero luego lanzó: “Dicen ‘estás hablando de coso. Entonces te dolió y estás resentida’. Sí, ¿y estás resentida? Sí. claro. ‘¿Y te cagó a tu marido?’. Sí, sí. ¿No ves que hice una canción y sigo yendo a terapia? ¿No te das cuenta de que me rompieron el alma?”

Sin filtros. Barón, que siempre muestra un perfil que parece indestructible, reflexionó sobre esta catarsis que hace en su música y contó que “antes había una parte rara mía que decía ‘Yo soy La Cobra, no me entra ni una bala. Y saco esto y soy fuerte. No estoy resentida, no estoy dolida’. Pero se nota que sí”.

“Hay un proceso de estar enojado cuando te lastiman mucho. Después vemos una canción, pero fue re fuerte lo que me pasó. Hay un proceso de mucho enojo con ‘La tonta’, con estar con la comida y con el culeado que no viene. Con ‘La Cobra’ y con ‘La Araña’, que decís ‘¿qué onda?’”, aseguró.

La actriz y cantante afirmó en ese sentido que los medios convierten en escándalo lo que fue en realidad una crisis personal volcada al arte. “Las noticias frivolizan todo, pero si vas al punto es ‘la pasé como el ojete. No estuvo nada bueno’”, concluyó Jimena.

“ESTÁ TODO BIEN”

De todos modos, a pesar de las canciones y de lo mal que la ha pasado, Barón contó en otra entrevista, con “Intrusos”, que “con Daniel está todo bien”.

“Yo no hablo del papá de Momo. Te puedo hablar de Daniel como Daniel, pero la parte de cómo lleva a cabo ser el papá de Morrison, hace mucho que no hablo. Pero yo estoy bien con Daniel. Está todo bien con Daniel”, respondió ante la consulta.

Un notero le preguntó, además, si había lanzado su canción justo cuando Osvaldo anunció su separación (ahora, deshecha), y Barón dijo que “los de Sony me piden tres semanas de anticipación. Hay que decirles la fecha en la que sale el video. Así que eso es imposible”.

Y afirmó que “cuando salen canciones, de mi parte significa que hay un laburo, un proceso resuelto, gracias a la transformación que significa para mí la música”.