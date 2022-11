VIDEO. El dolor de la familia de Lolo Regueiro, que no baja los brazos y reclama justicia

"Nadie me devolverá a mi papá, a mi Lolito", expresó con lágrimas en los ojos Sergio Regueiro. El pasado 6 de octubre el Bosque de La Plata se tiñó de luto a raíz de la feroz represión policial en las afueras del estadio de Gimnasia que terminó con la vida de César Lolo Regueiro. A un mes exacto de ese trágico episodio, familiares del hinchas tripero aún cargan con el dolor y angustia de haber perdido a su ser querido.

Era una noche de fiesta. Soñada. Gimnasia y Boca en el Bosque, en plena pelea por el campeonato. Terminó de la peor manera. Aún lo recuerda, Sergio, el hijo de Lolo, reveló que ese día no llegó a buscarlo a tiempo y su papá se fue antes a la cancha. "Me ganó de mano el gordo, estaba ansioso por ver a su Lobito", recuerda con nostalgia.

Las imágenes hablaban por sí solas horas después. El Bosque amaneció como una “zona de guerra”, con más de 400 cartuchos de postas de goma encontrados en las adyacencias del estadio. ¿Qué pasó con Lolo? Es la pregunta que recae una y otra vez en los familiares, amigos y allegados de César, un "Tripero de ley".

"Hoy estamos muy fuertes, muy unidos como familia. Exigiendo, ya no pidiendo, exigiendo justicia por Lolo. Estamos jugando una patriada con un poder muy grande, podrán ganar una pulseada, pero seguiremos pidiendo justicia para que los responsables paguen", dice Sergio, que junto a su tío Óscar, recibieron a EL DIA en su casa.

En este contexto, contó además: "Ir a la cancha era para nosotros algo familiar. Luego volví a ir -por pedido de mi mamá- pero no es lo mismo, ahí me sacaron a mi viejo. Estoy ofendido con todos, policía, jugadores, ahí me arrebataron a mi viejo, me da mucha impotencia y bronca".

El hijo de Lolo brindó detalles de la "promesa" del Club, y lo que finalmente ocurrió: "Desde el club se pusieron a disposición entre comillas. Yo ya dije que no tengo nada en contra del club, no sé si vendió entradas de más o algo que no debía, lo único que pedí fue ver las cámaras de seguridad, le dije a Pellegrino (Gabriel), pero me mintió en la cara. Nunca vi los videos originales sino los que estaban editados, no sé porqué oculto eso, ya me falló a la palabra. Berni otro mentiroso, se puso un cronómetro de la charla que íbamos a tener".

En cuanto a la charla con el ministro de seguridad, el hijo de Lolo contó: "Nos subestimaron, le ofrecieron un traslado a mi hermana que es policía para que venga a La Plata. 'Vos te estás confundiendo' le dije a Berni, lo único que queremos es la verdad".

Sobre el final y con la voz quebrada, Sergio expresó: "Quiero que mi viejo descanse en paz, por eso debemos ser fuertes y va a llevar tiempo, estamos contra el poder. Ojalá Dios nos de una mano, nos sentimos solos, pero esto recién empieza".

Foto // Lolo junto a su familia hace unos años, junto a Gimnasia

"QUEREMOS QUE NO NOS MIENTAN EN LA CARA"

Óscar Regueiro aún no puede creer lo que pasó aquel 6 de octubre. "Me parece todo una mentira, que Lolo no está. A un mes del fallecimiento de mi hermano yo ya no creo en nadie, porque si la justicia no me acepta que sea querellante la familia, o que los abogados que nos representan se sumen al expediente, no creo en nadie".

Enojado con todo lo que ocurre alrededor de la investigación de la muerte de Lolo, Óscar expresó: "El Gobernador le tendría que haber pedido un paso al costado al de seguridad. A mi hermano no me lo van a devolver más".

Y agregó: "A Lolo lo llevo siempre en mi corazón. Era una persona sana, trabajadora, buen padre de familia, un ejemplo para todos nosotros".

Consternado, el hermano menor de Lolo confesó que trató de sacarlo del ataúd, pero no se animó por el resto de la familia. "Yo no pude ver el cuerpo de mi hermano, quería desvestirlo del ataúd. o quería verlo desnudo para ver que tenía en el cuerpo, entonces me siento impotente. Confío en una ley divina y que todos van a pagar".

Asimismo dijo: "No vi un video completo de los sucedido en el Bosque, no tienen vergüenza, van a pagar. El fiscal debe seguir trabajando, hasta las últimas consecuencias. Mataron a una buena persona, y no se merecía morir cobardemente por la espalda".

Cabe recordar que este domingo 6 de noviembre habrá una marcha en Plaza Moreno, a las 19 horas. Será una convocatoria para "recordarlo, y tratar de darle paz a Lolo". Es por eso que los familiares invitaron a todos los hinchas o no de Gimnasia, para seguir levantando la voz por Lolo y se haga justicia.

Foto // Lolo de joven junto a su hijo Sergio