L-Gante presentó su línea de semillas de cannabis

Este fin de semana en la Rural, en Palermo, se llevó adelante la tercera jornada de la Expo Cannabis. Allí, L-Gante presentó sus dos primeras semillas de la planta, a las que decidió llamar “Mafilia” y “Cumbia 420”.

Se dio en el marco de la unión entre el cantante y la empresa Champions Seeds. Se trata de dos semillas feminizadas que se podrán comprar en Argentina. “Mafilia” es sativa y “Cumbia 420” es índica.

Elian Valenzuela contó que la idea surgió cuando llegó a España a presentar su música y conoció a las autoridades de Champions Seeds. “Ellos hacen semillas. Me asesoraron y nos hicimos amigos así que ahora, las presentamos”, destacó en la conferencia.

El cantante argentino rechazó las calificaciones que recibe por consumir marihuana y expresarlo abiertamente: “No me gusta que me vean y que piensen que soy mala persona o ando en la mala. Los que me ven así, están desactualizado”.

A su vez, mencionó: “Orgullosamente fumo marihuana pero si lo digo en la tele me critican de mala manera. Me dicen drogadicto pero no me molesta, yo sé que hago las cosas bien, que estoy enfocado en mi mundo”.

L-Gante abogó por el consumo medicinal y contó que él mismo pudo ver el cambio que tuvo el aceite de cannabis en el hermano de un amigo que está en una silla especial por una discapacidad.

Además, aseguró que se capacitará y aprenderá a “darle un uso correcto”. “Quiero demostrar y expresar mi conocimiento sobre la marihuana, quiero estar bien informado. Soy joven y quiero aprender, tenemos que nutrirnos para llevar la palabra sobre esto”, cerró no sin antes reclamar por la modificación de la Ley 23.737 que permite arrestar a quienes sean cultivadores.