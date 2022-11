Julieta acusó a Telefé: “Me hicieron decir...”

Julieta de “Gran Hermano” tiene novio fuera de la casa y un pretendiente adentro (Marcos). Ayer, la rubia habló con Nacho sobre cómo vive su relación a la distancia: “Me dijo que no me iba a perdonar ninguna, me parece perfecto. Antes de venir acá fuimos al telo, nos despedimos. Lloré un montón. Una semana antes, cada vez que lo veía, no podía no llorar. Estoy re enamorada”.

Además, se refirió a su casting y acusó a Telefé: “Me hicieron decir: ‘En la casa no se sabe, dejo la puerta abierta’ (en relación a la posibilidad de tener un romance en el juego). Y ya de primera queda re mal. Yo no lo quería decir, pero no iba a decir: ‘No, no lo digo’. ¿Entendés? Ni en pedo. Después cuando se lo conté (a su novio), no le gustó una mierda eso”. Pero después, consultada sobre si cierra la puerta a estar con alguien, aseguró: “No, no”.