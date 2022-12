VIDEO.- "Eso no es trabajar": la indignación de una enfermera platense que se hizo viral en Tik Tok

Un video en la plataforma Tik Tok se hizo viral en la Ciudad. Una enfermera, identificada con el nombre de usuario “Vero Pincha Paola”, publicó un polémico video que dio de qué hablar en la localidad.

El video, que luego la llevó a tener que hacer un segundo descargo, comienza con su relato del pase de guardias. Uno de los pacientes que tenía asignado era un joven de 17 años con herida de arma de fuego.

Cuando se acercó a charlar y preguntarle qué le había pasado, el joven le respondió que había sido mientras trabajaba. Su primera reacción fue consultarle si le habían querido robar, a lo que recibió como respuesta nuevamente, que estaba trabajando. Al indagar sobre su trabajo, el paciente respondió: “Robando”.

“No les puedo explicar lo que es para mí tener que atender a una persona así. Le dijo ‘eso no es trabajar, yo estoy trabajando’ y le colgué el suero, lo terminé de atender y me fui. Esas cosas las vivimos a diario todos los enfermeros, médicos y trabajadores de la salud”, comenzó.

“Tener que lidiar con estas personas. Yo no digo que no tengan que recibir atención pero es muy indignante que te caiga una persona que tiene 17 años, diciéndome que su trabajo es robar. No, no es un trabajo y ese es el futuro de la Argentina. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo?”, concluyó.

Hasta ahí llegó la primera parte del descargo de la enfermera platense que se volvió viral. Como era de esperar, recibió cientos de comentarios. En algunos casos apoyaban su indignación y en muchos otros, cuestionaron su labor como enfermera o hasta llegaron a acusarla de no cumplir con su deber.

Por ello, Vero Paola compartió un segundo video para aclarar su versión de los hechos. En primera instancia desmintió haber roto el secreto profesional ya que lo único que dijo es “tiene 17 años”.

“Hablan de juramento hipocrático. Jamás lo rompí. Yo, al paciente, lo atendí. Ingresé, le tomé los signos vitales, hice todo, después les cambié las sábanas”, afirmó frente a la cámara.

Sobre el caso en cuestión, destacó: “A mis pacientes los atiendo a todos por igual. No me interesa su estilo de vida. Y esa gente me causa hasta dolor, el solo hecho de que un chico de 17 años crea que robar es trabajar”.

Para dar más contexto a su indignación, contó los diferentes hechos que han vivido sus compañeras de trabajo, en distintos casos y con gran violencia. “En 2015 tuvimos la desgracia de perder a un traumatólogo. Estaba esperando el remis junto a su novia para festejar su cumpleaños y dos motochorros le pegaron un tiro” , recordó.

Para cerrar el tema, hizo alusión al clásico gesto de su profesión y concluyó con una reflexión: “Ustedes no saben lo que es atender a gente que es capaz de hacer eso. Antes de hablar sin saber, hagan silencio”.