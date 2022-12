¿Qué se dijeron Messi y Lewandowski al oído?: la historia detrás de un conflicto sin fin

El partido terminó y las cámaras apuntaron a Lionel Messi. Hubo abrazos con varios de sus compañeros, festejos con los hinchas y una alegría inmensa por haber logrado el objetivo de pasar a octavos. Pero el diálogo que tuvo con un rival no pasó desapercibido.

Pese a que minutos antes de que la pelota empiece a rodar en el estadio 974 de Qatar, el capitán de la selección argentina y su par polaco, Robert Lewandowski, estrecharon sus manos, sobre el final del encuentro tuvieron un encontronazo.

Allí fue cuando a falta de un minuto para el último pitazo el goleador polaco le cometió una falta a Leo e intentó saludarlo, pero se vio una reacción fría por parte de Lío, que lo miró con cara de pocos amigos.

Al término del partido, la charla que mantuvieron mientras las cámaras los enfocaban mostraron una tensa situación. Ambos se taparon la boca por lo que fue una conversación secreta que se extendió por espacio de un minuto, donde La Pulga no esbozó ni una sonrisa, y apenas se pudo ver algún abrazo del polaco. Lo que marcó a las claras que no se trató de un encuentro "amigable", junto es un momento en el que estaba en suspenso la situación de los europeos porque el choque entre Arabia Saudita y México no había terminado, y de ese resultado dependía el destino mundialista del elenco de Robert.

Ya en el vestuario, Messi habló sobre ese episodio: “A mí me enseñaron que todo lo que pasa adentro de la cancha queda adentro de la cancha y todo lo que pasa en un vestuario queda adentro del vestuario. De mí no va a salir algo que nos digamos en la intimidad”. Lewy, por su parte, aseguró cuando la prensa le preguntó sobre lo que se dijeron: “¿Mi conversación con Messi? Tuve que defender mucho hoy, especialmente contra Leo. Fue un pequeño duelo divertido, pero todo está bien. Argentina tiene un gran equipo y es uno de los favoritos”.

"LO QUE PASA EN LA CANCHA...". LIONEL MESSI, sobre su charla con Lewandowski tras el partido. ✍️🇦🇷 pic.twitter.com/4E57Uj5d0A — TyC Sports (@TyCSports) November 30, 2022

Lo cierto es que la tensión generada entre ambos tiene una historia detrás.Todo comenzó con lo que intentó ser un elogio de Messi, durante la ceremonia del Balón de Oro 2021, que entrega la revista France Football, cuando dijo que en la de 2020, vacante por la pandemia de Covid, el premio debió haber sido para Lewandowski.

Es que el atacante polaco entendió que la frase no era genuina: “Pidió un Balón de Oro para mí, pero ni siquiera me votó en el premio The Best”, declaró. Lewandowski se refería a otra compulsa por elegir a los mejores, en la que hubo una votación pública, y Lío no lo había elegido.

Curiosamente, hoy Lewandowski es figura del Barcelona, el equipo histórico de Messi, luego de haber dejado el Bayern Munich tras varias temporadas.

El historial de Messi vs. Lewandowski, antes del duelo

Hasta el momento, el balance es favorable para el polaco: siendo el argentino jugador de Barcelona y el europeo de Bayern Múnich, las estadísticas están del lado de Lewandowski que salió vencedor en dos de ellos, mientras Messi solo ganó una vez. No obstante, dato no menor: ambos han marcado los mismos goles (dos).

Dos de estos duelos fueron en las semifinales de la Champions League 2015, que conquistó Barcelona, en el que cada equipo ganó un partido. El de ida, en el Camp Nou, la victoria fue el local que se impuso por 3-0, con dos tantos de La Pulga. En la vuelta, ganó el Bayern 3-2: Lewan anotó uno de los goles del club bávaro.

La más reciente data del 14 de agosto del 2020, por los cuartos de final de la Champions, disputado a partido único por el protocolo de coronavirus. El Bayern aplastó a su rival en el histórico 8-2, donde el polaco hizo uno de los ocho tantos. Luego se proclamó campeón, la única que consiguió hasta el momento.

Vale mencionar que nunca han coincidido sobre el terreno de juego con sus respectivas selecciones. Lewandowski defendió a su selección en 136 partidos y anotó 77 goles; Messi disputó 167 y anotó en 93 ocasiones.