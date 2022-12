Gran Hermano: con algunos "debuts" y otros viejos conocidos, la casa tiene nuevos nominados

Este miércoles por la noche, se llevó a cabo una nueva gala de nominación en Gran Hermano, la cual tuvo varias cosas interesantes a rescatar.

Una de ellas, es que hay cinco jugadores con chances de irse el domingo: Nacho, Daniela, Walter "Alfa", María Laura y Constanza. Todos fueron elegidos por sus compañeros.

En esta ocasión, la correntina "Coti", hace su primera presentación en lo que es la placa de nominados. Es de las jugadoras mejores vistas fuera de la casa y no correría riesgo de ser eliminada.

Otra de las cosas a tener en cuenta es la líder de la semana, que es nada mas y nada menos que Romina. Hoy por la noche, en la edición del debate, tendrá que elegir a un "hermanito" o "hermanita" para darle un respiro y sacarlo de un lugar incómodo y muy angustiante.

Por último, hubo una jugada que salió realmente mal y fue la de Maximiliano. El novio de Juliana (ya eliminada), realizó la espontánea ni bien salió ella de la casa (fue el domingo). ¿Y a quién fue su primer voto? A Romina. Claro está, que al ser líder, la ex diputada no podía ser votada por sus compañeros, por ende, no tuvieron efecto.