La FIFA echó a Momo de los partidos en Qatar y el influencer platense reaccionó: "Es indignante"

Los coletazos del final picante y caliente del partido entre Argentina y Países Bajos no terminan. Este domingo, Gerónimo Benavidez, más conocido como Momo, comunicó el mismo que la FIFA decidió expulsarlo como la voz del estadio de la Albiceleste.

Particularmente, la tarea del famoso streamer era ser la voz del estadio cuando se daba a conocer la formación de la Scaloneta y al mismo tiempo arengaba a los hinchas en la previa de cada encuentro.

"Desgraciadamente hoy la FIFA me comunicó que no seré más la voz del estadio cuando juega la Selección, sin muchas explicaciones, me dieron a entender que parte es a raíz de lo sucedido contra Países Bajos", publicó en un hilo de su cuenta de Twitter, donde tiene más de 500.000 seguidores.

"Este hilo solo es para agradecerles a quienes me apoyaron, pedir perdón a quienes sienten que les fallé, o quizás no sintieron que hice bien lo que me tocó desde mi humilde lugar. Sinceramente traté de ser la voz de cada uno de ustedes, lo más argentino posible, sin actuarlo, sintiéndolo y expresándome como lo harían ustedes, ser uno más como siempre", agregó.