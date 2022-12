En 7 y 50 hubo daños y saqueo: los comercios piden seguridad y vallas

Una vez que sonó el silbatazo final de Argentina-Croacia, empezó la felicidad generalizada, pero la fiesta terminó mal para algunos comerciantes del Centro, en particular en el clásico enclave de festejos, la esquina de 7 y 50. Allí hubo daños y hasta el saqueo de un puesto de diarios, lo que dejó indignación y un reclamo de aplicación de controles por lo que podría ocurrir el domingo, tras la final del campeonato Mundial en Qatar.

El malestar viene de la confirmación de las peores expectativas que había con respecto a lo que podía pasar. Según contaron en la zona, desde hace un buen tiempo vienen pidiendo por la colocación de vallados y controles que impidan el uso de la aglomeración callejera como refugio para actitudes de violencia y robo.

una multitud en la calle

El martes, a minutos del silbatazo final, la esquina se configuró una vez más como el epicentro de los festejos albicelestes por el acceso a la final del Mundial.

Desde 48 a 54, una marea de gente ganó la avenida y el tránsito se volvió caótico. Nadie se detuvo en ese detalle en el contexto de la alegría. Los cánticos, la alegría y todo el fervor se extendieron hasta entrada la noche, pero todo eso tuvo una contracara.

Según le contaron a este diario en la zona, en uno de los kioscos que está en la calle hubo situaciones de violencia cuando se intentó disuadir a algunas personas de subir al techo para usarlo como tribuna de festejo. A esa hora, sobre el final de la tarde, el comercio todavía estaba abierto.

destrozos

Al parecer, en el de 7 y 50 no había nadie para cuando se produjo la concentración. Al menos, no se reportaron incidentes con quienes se llevaron prácticamente todo lo que había adentro, entre publicaciones y otras mercaderías.

Pablo Romano, de la agencia de loterías de ese enclave, contó que allí sufrieron el daño de las antenas que permite al local mantener conexión permanente con los sistemas de juego. Por eso, no pudieron trabajar en la mañana de ayer.

El comerciante contó que venían pidiendo por controles a la Policía. “El pedido es que pongan vallas. Ya las habíamos pedido hace más de un año y dijeron que no van a poner. El temor es que estando tanta gente ahí puede pasar cualquier cosa. Hace algunos años hasta entraron el local. A partir de ahí la Policía y la Municipalidad colocaron vallados, pero hace un año y pico o dos no se puso más”, indicó Romano.

En festejos de hace algunos años, aparecieron vallados y policías, marcado distancia con los locales. Incluso, se generaron cortes en el tránsito y de paso, por ejemplo, hacia la calle 8.

Una fuente policial le dijo ayer a este diario que la fuerza prepara un operativo para el domingo, con el empleo de anillos de seguridad en la zona.

La fuerza, según apuntó la fuente, ayer desarrolló tareas en Villa Elisa, donde el fin de semana pasado, en medio de los festejos hubo varios tiros y cuatro heridos (sin riesgo de vida).

Todo ocurrió cuando una multitud celebraba en Centenario y 419.

ruido que ensordece

Anteayer, el escenario multitudinario en el microcentro tuvo también como contracara los ruidos molestos y maniobras temerarias de motociclistas.

Sobre la avenida 7, mientras se cantaba y saltaba, hacían “wheelie” con una multitud alrededor. Además, hacían los conocidos “cortes”.

Algo parecido en diagonal 80. Por la cuadra de 3 a 4, pudo verse hasta una moto circulando por la vereda, a toda velocidad, con las mencionadas explosiones.

La inquietud no es solo por los daños a casas y comercios. “Si el domingo llega a ganar la Argentina, no imaginamos lo que pueda ocurrir”, indicó un vecino de la zona.

Un vecino de 6 y 49, que señaló los “fuertes ruidos que hacen los motociclistas”, analizó que a los festejos “van muchas familias jóvenes con niños muy pequeños o bebés y quedan expuestos a ese peligro. A mí que soy jubilado, esos estruendos me hacen mal. No me quiero imaginar lo mal que será para los oídos de un bebé”, dijo.