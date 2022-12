VIDEO. Historia de superación: piloto de La Plata vuelve a las pistas tras grave enfermedad

Leonardo Forte, es corredor y armador de autos de carrera y hace un año y medio atrás, tuvo una enfermedad que le cambió su vida: padeció el síndrome de Guillain-Barré, que en ese momento, lo vinculó con la vacuna que se había aplicado por Covid-19. En una nota con EL DIA había contado que "el 22 de junio (de 2021) me vacuné y el 5 de julio empecé con los síntomas" (Vea: https://www.eldia.com/nota/2021-12-24-3-35-2-se-vacuno-estuvo-grave-y-en-meses-volvio-a-la-pista-la-ciudad).

En ese momento, parecía que todo se desmoronaba: le habían afirmado los mismos médicos, que podía correr riesgo de muerte.

El síndrome de Guillain es un problema de salud grave que ocurre cuando el sistema de defensa del cuerpo (sistema inmunitario) ataca parte del sistema nervioso periférico por error. Esto lleva a que se presente inflamación de nervios que ocasiona debilidad muscular o parálisis y otros síntomas.

Forte relató que después de todo lo que le ocurrió, debió estar varios meses en sillas de ruedas, sin la posibilidad de poder caminar: "Los médicos decían que iba a tardar dos años, un año y medio para caminar, pero empecé a los 4, 5 meses. Tuve momentos muy difíciles, de depresión, que ya veía que no tenía vuelta. La familia me contuvo permanentemente. Al haber entrado en la clínica me sentí muy cómodo. A la semana de trabajo, ya empezaba a moverme y me generaba ganas de moverme".

Pero ahora, el panorama es diferente: en esta nueva charla que tuvo con este medio, confirmó una excelente noticia. Este fin de semana, volverá a correr con su auto en San Nicolás, algo que llena de orgullo a él y a su familia, que lo acompañó en todo momento. Su primera prueba había sido en diciembre del 2021, pero ahora lo hará con un poco mas de preparación. "No corro profesionalmente desde el 2012. De vez en cuando iba a probar, no estoy en inactividad. Pero después de la enfermedad, no había hecho nada. No sabía hasta donde me lo iba a bancar, por el ritmo de carrera", afirmó.

"Estoy bien y este retorno fue medio en una promesa que habíamos hecho en su momento, por los difíciles momentos que pasé. Al auto lo probé en diciembre, después de que empecé a caminar de vuelta. Y la promesa era que si yo volvía a caminar, tenía que volver a subirme a un auto de carrera", manifestó.

Por último, confesó que el fin de semana pasado, cumplió con lo que se había pactado: "Me fue bien, lo único que tuvimos una falla en la bomba del combustible, pero veníamos bien. Lo importante era buscar un ritmo, no buscar un tiempo. Era ver hasta donde me la bancaba, porque me faltan brazos y tengo que seguir entrenando bastante".