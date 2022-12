Condenaron a 7 expolicías por la “Masacre de Wilde”

Siete exefectivos de la policía Bonaerense fueron condenados ayer a 25 años de prisión al ser hallados culpables de la denominada “Masacre de Wilde”, el caso de “gatillo fácil” que fue cometido en 1994 en esa localidad en el cual fueron asesinados Edgadro Citutín, Norberto Corbo, Enrique Bielsa y Claudio Mendoza.

De este modo, a casi 29 años del hecho, los excomisarios Roberto Mantel y Eduardo Gómez, los exoficiales Osvaldo Lorenzón, el exsubteniente Pablo Dudek, los exoficiales Julio Gatto y Marcelo Valenga, y el excabo Marcos Rodríguez irán a la cárcel una vez que el fallo quede firme, según lo que dispuso el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de Lomas de Zamora.

Esto, luego de que los magistrados Marcelo Hugo Dellature, Luis Miguel Gabián y Claudio Fernández establecieran que los siete involucrados resultaron ser coautores del delito de “homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, reiterado, cuatro hechos y homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas un hecho en grado de tentativa todos en concurso real entre sí”.

“Cuando escuché 25 años, me lamenté porque no fue perpetua. Pero cuando terminaron de leer, razoné que es lo máximo que les pueden dar por homicidio. Por la edad que tienen, sabemos que van a morir presos. Esperemos que no les den prisión domiciliaria”, dijo Raquel Gazzanego, viuda de Citutín, al referirse a los acusados que llegaron al juicio en libertad y que escucharon desde el banquillo de los acusados las condenas en su contra.

La “Masacre de Wilde” ocurrió el 10 de enero de 1994 y tuvo como víctimas al remisero Corbo y a sus pasajeros, Mendoza y Bielsa, quienes viajaban a bordo de un Peugeot 505, y al vendedor de libros Cicutín, que se trasladaba en un Dodge 1500, conducido por Claudio Díaz, el único damnificado que sobrevivió al ataque.

Los cinco fueron atacados a tiros por efectivos de la Brigada de Investigaciones de Lanús que al parecer los confundieron con delincuentes y les dispararon cerca de 200 veces.

De acuerdo a los peritajes, los vehículos involucrados y las víctimas recibieron unos 200 impactos de bala calibre 9 milímetros disparados con pistolas y al menos un subfusil Uzi.

En principio, los policías que intervinieron en el hecho fueron detenidos, aunque la Cámara de Apelaciones y Garantías los sobreseyó y liberó.